Belfrics Group lance le premier lot de Dapps sur la blockchain Belrium

KUALA LUMPUR, Malaisie, 26 juillet 2019 /PRNewswire/ — Le Belfrics Group a récemment lancé une nouvelle gamme d’applications décentralisées (Dapps) destinées à être utilisées par de petites et grandes entreprises. Belfrics Group est un conglomérat international basé sur la blockchain dont le siège se trouve en Malaisie et ayant une présence au Kenya, en Tanzanie, au Nigeria et en Inde. Le Belfrics Group s’occupe de tous les aspects liés à la blockchain tels que le développement de la blockchain, le développement de produits basés sur la blockchain à destination des marchés, le développement de solutions de blockchain pour les entreprises, le conseil en matière de blockchain pour les entreprises et les gouvernements, la formation et le renforcement des capacités dans le domaine de la blockchain pour des instituts de formation, des universités, des entreprises et des gouvernements.

Dans le cadre de ce lancement, Belfrics a présenté trois nouveaux produits : CrediBel (une Dapp pour la délivrance de certificats et de titres de compétences), B-Roll (une Dapp pour la délivrance de fiche de paie) ainsi qu’une Dapp de registre de titres fonciers.

Ces produits de blockchain en tant que service (blockchain-as-a-service ou BaaS) permettront aux petites entreprises, aux grandes entreprises et aux gouvernements de tirer parti du pouvoir et du potentiel de la technologie blockchain en s’abonnant tout simplement à ces Dapps en fonction de leurs besoins. Dans le cas de CrediBel, un petit institut de formation ou une université peut s’inscrire, configurer les paramètres et commencer à émettre ses certificats de fin d’études sur la blockchain à ses étudiants en toute simplicité. Dans le même esprit, de petites entreprises de 10 employés peuvent utiliser B-Roll pour émettre leurs fiches de paie sur la blockchain. Les organismes gouvernementaux ou les États peuvent installer la Dapp de registre de titres fonciers pour gérer les registres fonciers relevant de leur compétence.

« Si, pour un peu moins de 10 dollars, les étudiants peuvent obtenir un certificat de fin d’études sécurisé et signé numériquement valable à vie et qu’ils peuvent faire vérifier et authentifier directement par l’université, les problèmes de faux documents, de tarifs élevés dans le BGC, de délais de vérification et de crédibilité des diplômes universitaires ou professionnels auxquels nous sommes confrontés actuellement seront réglés. », a déclaré Praveenkumar Vijayakumar, fondateur et PDG du Belfrics Group.

Belfrics a également déclaré qu’il menait actuellement une opération-pilote rigoureuse en collaboration avec un prestigieux institut de technologie indien pour CrediBel.

Ces Dapps sont un formidable catalyseur dans le contexte actuel. En général, rares sont les entreprises pouvant avoir besoin de ces services qui disposent des ressources, notamment financières, et du temps nécessaires pour mettre au point quoi que ce soit dans le secteur de la technologie de la blockchain. En proposant ces produits selon un modèle SaaS, Belfrics a comblé un énorme fossé sur le marché.

Les universités d’Afrique, d’Inde et d’Asie du Sud-Est sont de plus en plus nombreuses à engager des discussions avec Belfrics pour intégrer ces produits à leurs systèmes et processus existants.

