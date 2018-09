Biman signe une entente pour trois nouveaux avions Bombardier Q400

TORONTO, 10 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd’hui que Biman Bangladesh Airlines Ltd. a fait l’acquisition de trois nouveaux biturbopropulseurs Q400 avec le soutien de la Corporation commerciale canadienne (CCC).

Selon le prix courant de l’avion Q400, la valeur de cette commande s’élève à près de 106 millions de dollars américains.

« Nous sommes très heureux que Biman accroisse sa flotte de Q400 avec cette commande de trois nouveaux avions, a dit François Cognard, vice-président, Ventes, Asie-Pacifique. Le nombre plus élevé de sièges et la capacité d’emport de fret accrue du Q400 le distinguent nettement des concurrents. De plus, les économies d’un biturbopropulseur combiné à la performance de jet du Q400 présentaient la solution idéale aux activités de ligne court-courrier et long-courrier de Biman. Les opérateurs qui reviennent pour plus de commandes de Q400 confirment les avantages des caractéristiques uniques de cet avion. »

« Nous sommes ravis d’ajouter ces avions Q400 à notre flotte. Actuellement, nous exploitons deux Q400 et nous pouvons affirmer sans hésitation que ces avions sont tout indiqués pour nos activités domestiques et régionales, a dit A M Mosaddique Ahmed, chef de la direction, Biman Bangladesh Airlines. Grâce à sa rentabilité, à son confort et à sa flexibilité d’exploitation exceptionnelle, l’avion Q400 nous permettra d’accroître notre service de haute fréquence à l’intérieur du Bangladesh et vers les pays voisins. »

« Nous sommes très heureux de soutenir Bombardier lors de la vente de leurs appareils Q400 à Biman Bangladesh Airlines Ltd, a dit Ian McLeod, vice-président, Développement des affaires et Ventes, Corporation commerciale canadienne. Le Canada et le Bangladesh profitent d’une forte relation bilatérale grâce au commerce, aux investissements, à la coopération en matière de développement et aux liens entre les individus. Accroître la capacité du transporteur national soutient ces efforts et la croissance économique du pays, améliorant ainsi la vie des Bangladais en augmentant leur accès à des destinations domestiques et internationales. »

À propos de Biman

Biman Bangladesh Airlines est la compagnie aérienne nationale du Bangladesh. L’aéroport international Shahjalal à Dhaka est la principale plaque tournante de la compagnie. La compagnie exploite également des vols à partir de ses plaques tournantes secondaires à l’aéroport international Shah Amanat à Chittagong, et à l’aéroport international Osmani à Sylhet. La compagnie offre des services internationaux de transport de passagers et de fret vers l’Asie et l’Europe, ainsi que des vols sur les principales routes intérieurs au Bangladesh. À ce jour, la compagnie a conclu des ententes de service aérien avec 42 pays et dessert 16 pays.

À propos de la Corporation commerciale canadienne

La Corporation commerciale canadienne (CCC) est l’organisation internationale du Gouvernement du Canada pour la passation de contrats de gouvernement à gouvernement. En tant que compagnie de la Couronne, elle aide les exportateurs canadiens à vendre leurs produits et services à des gouvernements étrangers partout dans le monde en utilisant un mécanisme contractuel de gouvernement à gouvernement. En 2017-2018, la Corporation commerciale canadienne était active dans 78 pays de par le monde, travaillant avec 182 compagnies canadiennes, pour signer des contrats d’exportation d’une valeur de plus de 1,3 milliards de dollars.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

