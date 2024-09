Bitget et Foresight Ventures investissent 30 millions de dollars dans la blockchain TON pour accélérer la croissance des projets basés sur Telegram

VICTORIA, Seychelles, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde, et Foresight Ventures, grande société d’investissement Web3, ont annoncé un investissement stratégique de 30 millions de dollars dans la blockchain TON (The Open Network). Ce financement sera consacré à l’acquisition de jetons TON. Il vise à stimuler la croissance de Tap-to-Earn, GameFi et d’autres tendances émergentes au sein de l’écosystème TON.

Les projets basés sur TON représentent un argument d’utilisation pratique convaincant en faveur d’une adoption massive dans le cadre de l’écosystème de l’application Telegram. Celle-ci a enregistré une croissance conséquente au cours des dernières années, à mesure qu’elle élargit ses offres pour les startups Web3. Selon un récent rapport de Bitget Research, la blockchain TON, renforcée par les 950 millions d’utilisateurs de Telegram, est rapidement devenue l’une des plus dynamiques de 2024. Elle a connu une croissance décuplée des transactions en chaîne, de la TVL de l’écosystème et du volume des échanges DEX, avec des applications décentralisées (dApps) populaires telles que Catizen, DOGS et Tomarket, chacune attirant des millions d’utilisateurs.

Cet investissement dans le TON blockchain coïncide avec une croissance notable de la base d’utilisateurs de Bitget. En donnant la priorité au développement de son écosystème et à l’expansion de ses services, le nombre d’utilisateurs de Bitget à l’échelle mondiale a doublé en 12 mois, bondissant à 45 millions au troisième trimestre 2024. Cette hausse est attribuée en partie à la demande croissante de projets innovants, notamment ceux qui sont soutenus par des plateformes telles que TON.

En 2024, Bitget Wallet a contribué à construire l’écosystème TON avec le lancement de TONNECT 2024, un événement en ligne majeur, visant à accélérer la croissance des dApps émergentes dans l’écosystème TON. Grâce à l’intérêt croissant que portent les utilisateurs de TON au portefeuille décentralisé de Bitget, Bitget Wallet a continué à dominer les classements parmi toutes les applications au Nigeria, prenant le dessus sur des applications de renommée mondiale telles que TikTok et WhatsApp sur l’App Store d’Apple.

« Alors que Bitget continue de se développer autour de The Open Network, notre investissement dans la blockchain TON fournit une base solide pour mener des initiatives qui correspondent à notre vision. En intégrant notre expertise en matière d’infrastructure cryptographique à l’architecture décentralisée de TON, nous sommes bien placés pour renforcer le développement de produits et de solutions innovants. Ensemble, nous rapprochons plus que jamais l’industrie de la cryptographie de l’adoption massive », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

« Le développement fulgurant de l’écosystème TON représente la plus grande opportunité de croissance sur le marché des cryptomonnaies cette année et pour les trois à cinq années à venir. Au cours des six derniers mois, la TVL de TON a été multipliée par 18, pour atteindre 350 millions de dollars. » Forest Bai, cofondateur et PDG de Foresight Ventures, a déclaré : « L’écosystème compte actuellement plus de 1000 dApps, nombre d’entre-elles réunissant des millions d’utilisateurs. Nous espérons continuer à soutenir les développeurs au sein de l’écosystème de TON, via l’investissement, l’incubation et le soutien marketing. »

L’investissement de 30 millions de dollars verra Bitget et Foresight Ventures accroître leur participation aux plans de développement futurs de la blockchain TON, soutenant l’émergence et l’arrivée sur le marché d’autres dApps à succès sur TON.

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 25 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et régions, la bourse de cryptomonnaies Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonction de copy trading pionnière et à d’autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes et de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, avec notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange, de marché NFT, de navigateur DApp, etc. Bitget incite les particuliers à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et les sportifs nationaux turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

Foresight Ventures est le premier et le seul fonds Crypto-VC qui fasse le lien entre l’Est et l’Ouest. Avec notre approche axée sur la recherche et des bureaux aux États-Unis et à Singapour, nous représentons une puissance dans le domaine de l’investissement dans les cryptomonnaies et de l’incubation. Notre principal réseau social comprend The Block, Foresight News, BlockTempo et Coinness. Nous investissons vigoureusement dans les innovations les plus audacieuses et nous nous associons plus particulièrement à des projets visionnaires et à des équipes de premier plan, pour les aider à réussir, en remodelant l’avenir de la finance numérique et au-delà.

