Bitget introduit le mode de marge multi-actifs pour les contrats à terme USDT-M, améliorant ainsi l’efficacité du capital

VICTORIA, Seychelles, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, est ravie d’annoncer le lancement des contrats à terme USDT-M en mode multi-actifs , qui seront à la disposition de tous les utilisateurs à partir du 23 septembre 2024, à 16h00 (UTC+8). Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de négocier des contrats à terme sur marge USDT en utilisant des actifs non USDT à titre de marge, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une plus grande efficacité du capital.

En mode de marge à actif unique, seul l’USDT est utilisé comme garantie, tandis que le mode de marge multi-actifs permet aux utilisateurs d’exploiter une variété de crypto-monnaies pour le trading de contrats à terme USDT-M. Le mode de marge multi-actifs de Bitget prend désormais en charge le BTC, l’ETH, le SOL, le XRP, le PEPE, l’USDC, le BGB et l’USDT comme garantie. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser leurs actifs existants directement pour le trading sur marge sans avoir besoin de les convertir en USDT. Bitget continuera de mettre à jour la liste des actifs pris en charge à mesure que les conditions du marché évoluent, offrant ainsi aux utilisateurs davantage d’options de trading.

« Chez Bitget, nous nous engageons à offrir des solutions de trading de premier ordre qui répondent aux différents besoins de nos utilisateurs. L’introduction du mode de marge multi-actifs constitue une étape importante vers l’amélioration de l’expérience de trading de nos utilisateurs, car elle leur permet de maximiser l’utilité de leurs actifs tout en leur offrant davantage de flexibilité dans la gestion de leurs portefeuilles. « Ceci n’est que l’une des nombreuses innovations que nous mettons en œuvre afin d’améliorer l’expérience de trading et de fournir des solutions sûres et efficaces à notre communauté mondiale en pleine expansion », a commenté Gracy Chen, PDG de Bitget.

Pour utiliser le mode de marge multi-actifs sur la plateforme Bitget, les utilisateurs doivent simplement suivre quelques étapes. Tout d’abord, ils doivent basculer le mode de marge sur multi-actifs dans la section marge de la page de trading. Ensuite, en transférant des pièces crypto depuis leur compte spot vers le compte de contrats à terme USDT-M en tant que marge, les utilisateurs peuvent ajuster leur effet de levier en fonction de leur tolérance au risque et de leur stratégie de trading.

Parmi les plus grandes plateformes de trading de produits dérivés en cryptomonnaie, Bitget est réputée pour sa grande liquidité, ses frais peu élevés et sa stabilité, tout en prenant en charge plus de 300 cryptomonnaies. Les volumes de trading à terme d’actifs majeurs comme le BTC classent systématiquement Bitget parmi les deux premières plateformes du secteur. De plus, pour aider ses utilisateurs à trader plus intelligemment, Bitget prend en charge des outils tels que le copy trading et les robots contrôlés par l’IA sur le marché des produits dérivés, ce qui permet d’optimiser les stratégies de trading et d’automatiser les opérations qui en découlent.

Ce nouveau mode améliore l’efficacité du capital des utilisateurs en leur permettant de trader sans avoir besoin de liquider ou de convertir leurs cryptomonnaies préférées. Bitget continue de se consacrer à l’innovation continue et à répondre à la demande de produits dérivés plus flexibles, permettant ainsi à ses 45 millions d’utilisateurs de gérer et de diversifier leurs portefeuilles sur un marché en évolution rapide.

Pour obtenir de plus amples informations sur le mode de marge multi-actifs de Bitget, veuillez cliquer ici .

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 100 pays et régions, la plateforme Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à d’autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, avec notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange, de marché NFT, de navigateur DApp, etc. Bitget incite les particuliers à adopter la cryptographie grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et les athlètes nationaux turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

Alerte sur les risques : le prix des actifs numériques peut fluctuer et être assujetti à la volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être impactée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours demander les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation .

