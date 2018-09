Bombardier livre le premier avion Q400 de 90 places à SpiceJet

SpiceJet devient le premier transporteur aérien à tirer parti du potentiel de bénéfice accru du Q400

TORONTO, 21 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd’hui la livraison de son tout premier biturbopropulseur Q400 de 90 places. L’avion a été remis au transporteur indien SpiceJet Limited (« SpiceJet »), exploitant de lancement de cet avion à capacité accrue de 90 places.

« Nous sommes heureux d’ajouter l’avion Q400 de 90 places à notre flotte, a dit Ajay Singh, président du conseil et directeur général de SpiceJet. Ces sièges additionnels et des améliorations au chapitre de la performance nous permettront de réduire considérablement les coûts unitaires et de répondre à nos besoins sur le marché régional. »

« La livraison du tout premier avion Q400 de 90 places met en valeur l’engagement de Bombardier, par son programme de biturbopropulseurs Q Series, à répondre aux besoins des clients pour gérer la croissance du volume dans les marchés régionaux, a déclaré Todd Young, chef, Programme d’avions Q Series, Bombardier Avions commerciaux. Je remercie et félicite tous les employés et fournisseurs qui ont travaillé sans relâche à cette plus récente amélioration à l’avion Q400. Je remercie également notre client, SpiceJet, de son soutien et de sa collaboration fermes par rapport à ce programme d’amélioration continue. »

« Il s’agit d’un très important jalon pour le programme d’avion Q400, car l’option de 90 places montre tout le potentiel de rentabilité supérieur qu’offre cet exceptionnel biturbopropulseur, a dit Colin Bole, vice-président principal, Activités commerciales, Bombardier Avions commerciaux. Sa capacité de transport accrue permet de réduire de 15 pour cent le coût par place comparativement aux avions Q400 ordinaires, ce qui est un avantage énorme pour les compagnies aériennes. Nous sommes ravis que SpiceJet soit le premier exploitant à mettre en valeur les capacités inégalées et la productivité imbattable de nos biturbopropulseurs. »

À propos de SpiceJet Ltd

SpiceJet est la compagnie aérienne favorite de l’Inde qui a rendu le transport aérien abordable pour un plus grand nombre que jamais d’Indiens. SpiceJet effectue en moyenne 412 vols quotidiens vers 54 destinations, y compris 47 destinations intérieures et 7 destinations internationales. La compagnie aérienne relie son réseau grâce à une flotte de 36 avions Boeing 737NG et de 22 avions Bombardier Q400. La plus grande partie de sa flotte propose l’option SpiceMax, soit les sièges de classe économique les plus spacieux de l’Inde.

SpiceJet exploite également un service spécialisé de fret aérien sous la bannière SpiceXpress qui offre une connectivité sécuritaire, ponctuelle, efficace et intégrée à l’échelle de l’Inde et sur les routes internationales. SpiceJet, qui exploite une flotte d’avions cargo de type Boeing 737, est la première compagnie aérienne indienne à offrir des services de fret de bout en bout.

La réputation de SpiceJet comme compagnie aérienne de choix en Inde est renforcée par les multiples prix et distinctions qu’elle a remportés, entre autres le prix US-India Strategic Partnership Forum Leadership décerné à Ajay Singh, le prix Low-Cost Leadership Award, catégorie mondiale remis à M. Singh lors du gala Airline Strategy Awards 2018 à Londres, le prix BML Munjal Awards 2018, catégorie « Business Excellence through Learning and Development », le prix Best Domestic Airline au gala Wings India 2018, le prix EY Entrepreneur of the year 2017 for Business Transformation décerné par Ernst & Young, l’ordre de mérite du président de CAPA pour le redressement le plus rapide de l’année 2016, le prix Asia’s Greatest Brands – 2016, les prix Global Asian of the Year et Asia’s Greatest CFO 2016 décerné à M. Singh lors du gala AsiaOne à Singapour, le prix World Travel Leaders au gala WTM de Londres, le prix Best Check-in Initiative remis au gala mondial Future Travel Experience à Las Vegas, et le prix Best Domestic Airline décerné lors de la 10e édition du gala et conférence internationale de l’ASSOCHAM (Aviation civile et du Tourisme).

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars américains. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

