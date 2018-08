Bombardier poursuit sa pénétration du marché africain avec des Q400 d’occasion

PassionAir devient le premier exploitant d’avions Bombardier au Ghana avec trois avions Q400

MONTRÉAL, 13 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd’hui le placement de trois biturbopropulseurs Q400 d’occasion à PassionAir en République du Ghana. La compagnie aérienne a fait l’acquisition de ces avions dans le cadre d’une location sans équipage auprès d’une tierce partie.

« Jusqu’à maintenant, Bombardier a vendu environ 3 500 avions régionaux neufs, et nous demeurons très présents sur le marché des avions d’occasion, a dit David Speirs, vice-président, Gestion des actifs, Bombardier Avions commerciaux. La dynamique que nous avons récemment créée sur le marché mondial des avions d’occasion est une indication claire que nos produits répondent aux besoins croissants des transporteurs aériens régionaux, et ce, surtout dans les marchés émergents. »

« Notre pénétration du marché africain va en s’accroissant et nous sommes heureux d’accueillir PassionAir comme première compagnie aérienne commerciale à exploiter des avions régionaux Bombardier en République du Ghana, a dit Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. L’Afrique est un marché jeune qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et les avions régionaux comme le Q400 seront un facteur clé dans le développement économique de ce continent. »

La compagnie aérienne exploitera ses trois avions Q400 selon une configuration à 78 places sur des routes intérieures.

« C’est une première étape, et nous avons hâte d’augmenter notre flotte avec davantage d’avions Bombardier, a dit Edward Annan, chef de la direction, PassionAir. Le Q400 offre la performance et la souplesse nécessaires pour étendre davantage notre réseau. Son autonomie ouvre la voie à de grandes possibilités et nous sommes certains de pouvoir tirer parti d’un marché plus grand, qui s’étend à 12 pays et à plus de 180 millions de passagers potentiels à partir d’Accra. »

À propos de PassionAir

PassionAir est une compagnie aérienne de propriété ghanéenne qui vise à devenir le fournisseur de services aériens le plus concurrentiel au Ghana et en Afrique occidentale. La sécurité et l’excellence du service à la clientèle fondé sur le proverbial accueil ghanéen lui sont prioritaires. Ses gammes de produits, à prix concurrentiels, comprennent les vols réguliers et nolisés exploités selon les normes acceptées sur le plan international.

PassionAir offrira d’abord des vols intérieurs, mais projette à moyen terme d’étendre ses services à la sous-région de l’Afrique occidentale.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars américains. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

