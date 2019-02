Bombardier vend neuf biréacteurs régionaux CRJ900 à Chorus Aviation

Jazz Aviation S.E.C. sera le premier exploitant canadien de la cabine ATMOSPHÈRE sous la bannière Air Canada Express

MONTRÉAL, 06 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd’hui qu’une filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus Aviation ») avait conclu une entente d’achat ferme de neuf biréacteurs régionaux CRJ900. Ces avions seront exploités par Jazz Aviation S.E.C., une filiale de Chorus Aviation, sous la bannière Air Canada Express, pour devenir le premier exploitant canadien à offrir la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE pour les biréacteurs régionaux CRJ Series.

Selon le prix courant de l’avion CRJ900, la valeur de cette commande s’élève à environ 437 millions de dollars américains.

« Nous sommes ravis que Chorus et Jazz aient choisi des produits Bombardier pour assurer la croissance et le renouvellement de leur flotte. Ce choix réaffirme leur confiance dans la valeur qu’offre la gamme CRJ Series aux compagnies aériennes, a dit Fred Cromer », président, Bombardier Avions commerciaux. « Le biréacteur régional CRJ900 est tout indiqué pour les marchés en croissance. Il est reconnu pour ses caractéristiques inégalées en matière de rendement, d’économie et de confort des passagers ».

« L’ajout de ces nouveaux avions CRJ900 fait partie de la modernisation continue de la flotte de Jazz », explique Joseph Randell, président et chef de la direction, Chorus. « Ils offrent un coût unitaire d’exploitation qui figure parmi les plus bas de tous les avions régionaux, ce qui nous permet d’être plus compétitifs tout en répondant à la demande changeante du marché ».

Sous la bannière Air Canada Express, Jazz exploitera les biréacteurs commerciaux CRJ900 de 76 places dans une configuration à deux classes. La compagnie aérienne compte recevoir le premier avion doté de la plus récente amélioration aux biréacteurs régionaux CRJ Series, la cabine ATMOSPHÈRE, au premier semestre de 2020.

À propos de la cabine ATMOSPHÈRE

La nouvelle cabine ATMOSPHÈRE hausse la barre en matière d’expérience des passagers dans le segment de marché des biréacteurs régionaux. Au nombre des principales caractéristiques du nouvel intérieur, il y a une aire de séjour améliorée, la capacité de ranger les valises les roulettes d’abord, des toilettes plus spacieuses et un plus grand nombre de solutions de connexion. Tous ces éléments sont intégrés à une allure et à des choix de matériaux contemporains. En fait, la conception de la cabine ATMOSPHÈRE permet aux passagers de transporter et de ranger une valise à roulettes surdimensionnée dans les compartiments à bagages de la cabine de l’avion, ce qui réduit la quantité de bagages à enregistrer au comptoir ou à la porte d’embarquement. Pour en savoir plus, visitez le site : DiscoverAtmosphere.com

À propos des avions CRJ Series

Toutes les 5 secondes, quelque part dans le monde, un biréacteur régional CRJ Series prend son envol ou atterrit. La gamme d’avions CRJ Series a transporté plus de 2 milliards de passagers pour devenir le programme de biréacteurs régionaux le plus populaire au monde – reliant les personnes et les collectivités comme aucun autre avion. Les avions régionaux CRJ Series ont révolutionné l’aviation grâce à leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité reconnues.

Les biréacteurs régionaux CRJ Series partagent les avantages d’éléments en commun qui offrent de la souplesse aux exploitants et leur permettent d’optimiser leurs flottes afin de satisfaire aux exigences particulières de chaque marché. Aucun autre avion régional n’en fait autant. Optimisés pour les vols régionaux moyen-courriers, ces avions peuvent réduire jusqu’à 10 % les coûts d’exploitation décaissés par rapport à leurs concurrents.

Depuis son lancement, la gamme de biréacteurs régionaux CRJ Series a stimulé ce segment du marché. En Amérique du Nord seulement, elle représente plus de 18 % de tous les départs par des avions à réaction. À l’échelle mondiale, on exploite chaque mois 194 800 vols avec des avions de cette gamme.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d’offrir l’aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l’un des fournisseurs de contrats de location d’appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l’excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l’ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d’appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l’aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ».

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.chorusaviation.ca .

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est bien implantée dans l’industrie canadienne de l’aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le plus important transporteur aérien régional au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l’industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz effectue plus de vols et dessert plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 600 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

En vertu d’un contrat d’achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, une variété de marchés à l’échelle de l’Amérique du Nord.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.flyjazz.ca .

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars américains. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

