Briscoe Group s’associe à Impact Analytics pour optimiser les transactions de détail basées sur les données

NEW YORK, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Impact Analytics , le pionnier des solutions de planification, de marchandisage et de tarification alimentées par l’IA, annonce ce jour la conclusion d’un partenariat avec Briscoe Group, un conglomérat de vente au détail néo-zélandais de premier ordre exploitant les enseignes Briscoes Homewares et Rebel Sport. Selon les termes du partenariat, Briscoe Group exploitera la plateforme AI-Merchandising & Supply Chain développée par Impact Analytics pour axer sa prise de décision sur les données, gagner en précision au niveau de ses prévisions, améliorer la gestion de ses stocks et, en définitive, proposer une meilleure expérience client. La configuration retenue intègre les modules PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart et AttributeSmart.

« Après avoir minutieusement évalué les possibilités d’intégrer des capacités d’IA avancées dans nos opérations, nous avons choisi de faire confiance à la plateforme exceptionnelle conçue pour le commerce de détail développée par Impact Analytics et à son équipe d’experts chevronnés » observe Andrew Scott, Directeur de l’exploitation de Briscoe Group. Et de poursuivre : « La capacité de la plateforme à fournir une plus-value rapide grâce à l’interaction dynamique des modules et aux prévisions sophistiquées de l’IA permettra à notre entreprise d’être à l’épreuve du temps et de rester à la pointe de l’innovation dans le domaine de la vente au détail. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Briscoe Group dans le cadre de cette incroyable transformation commerciale », ajoute Prashant Agrawal, PDG d’Impact Analytics. « L’engagement de l’équipe de Briscoe Group en faveur de l’excellence et de l’innovation dans la vente au détail est une véritable source d’inspiration. Nous sommes convaincus que notre plateforme alimentée par l’IA leur permettra d’atteindre leurs objectifs stratégiques et de générer une croissance durable. »

Le module PlanSmart d’Impact Analytics est conçu pour aider les détaillants à optimiser la planification financière des marchandises et à gérer efficacement les budgets ouverts à l’achat. Il s’appuie sur des prévisions pilotées par l’IA pour améliorer la précision des plans financiers, assure un meilleur alignement avec la demande et les besoins d’inventaire, et aiguille les détaillants dans une prise de décisions fondée sur des données pour améliorer la rentabilité et réduire le risque de surstock ou de rupture de stock.

AssortSmart est un logiciel de planification des assortiments alimenté par l’IA qui permet à des détaillants de première importance comme Briscoe de créer des assortiments centrés sur le client, rentables et localisés sur plusieurs sites. En analysant des masses de données et à l’appui d’algorithmes avancés, il aide les détaillants à prendre des décisions éclairées pour maximiser leurs ventes, minimiser les démarques et améliorer leur rentabilité globale.

InventorySmart est un moteur de prévision alimenté par l’IA qui permet aux détaillants de prévoir avec précision les besoins en stocks et de favoriser la rentabilité en réduisant les excédents d’inventaire et en optimisant les assortiments et la distribution. En prenant en compte plus de 200 variables, InventorySmart apporte une compréhension globale de la demande aux décideurs et garantit à la fois une gestion des stocks et une planification stratégique avisées.

AttributeSmart est un logiciel d’étiquetage automatisé des produits alimenté par l’IA permettant aux détaillants d’améliorer l’identification et le marchandisage de leurs produits. Il recourt à la vision par ordinateur et à l’apprentissage automatique pour générer automatiquement des étiquettes de produits précises à partir de plusieurs sources, notamment des images, des descriptions textuelles et des avis de clients.

À propos de Briscoe Group

Briscoe Group est un conglomérat de vente au détail néo-zélandais de premier ordre qui exploite 90 magasins et deux sites Web sous les marques Briscoe Homewares et Rebel Sport. La société s’engage à fournir à ses clients des produits de qualité, un service exceptionnel et une expérience d’achat sans faille.

À PROPOS D’IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics développe une suite complète de solutions alimentées par l’IA pour aider les marques à anticiper leurs futures activités au moyen de l’analyse prédictive. La société fait figure de pionnière dans ce domaine, et perfectionne l’utilisation de l’IA dans les prévisions, la planification et les opérations depuis près de dix ans. Elle est au service d’un portefeuille de clients spécialisés dans le commerce de détail, l’épicerie, l’industrie manufacturière, et celle des biens de consommation emballés, ou CPG. Grâce à ses outils de planification, de prévision, de marchandisage et de tarification, Impact Analytics permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données, plutôt que de s’appuyer sur les données historiques pour prévoir et planifier les activités de l’année en cours. La société propose également des outils permettant d’automatiser des fonctions que l’industrie a longtemps gérées manuellement à l’aide de feuilles de calcul, et de standardiser et de simplifier le reporting en apportant aux dirigeants une source unique de données pour appuyer leurs décisions. Impact Analytics a été fondée par son dirigeant actuel, Prashant Agrawal, ancien consultant principal chez McKinsey et Boston Consulting Group. Il exerce également comme professeur adjoint à l’université de Columbia où il enseigne l’utilisation de l’IA dans le commerce de détail.

