Broadridge améliore l’accueil des clients post-négociation internationaux en utilisant la plateforme SaaS de qualité des données de PeerNova

Avec la plateforme SaaS Cuneiform® désormais en place, Broadridge surveille et gère en permanence la qualité de ses données à travers les sources de données clients internes et externes. La plateforme identifie, hiérarchise et résout rapidement les problèmes de qualité des données, et fournit des tableaux de bord de la qualité des données et de l’impact sur l’activité tout au long du flux d’accueil des clients.

« Aujourd’hui, plus que jamais, les données de haute qualité sont un ingrédient essentiel qui peut aider à éviter une complexité inutile lors de l’accueil de nouveaux clients. Broadridge continue d’investir et d’innover pour garantir un processus de migration complet, efficace et bien contrôlé », a déclaré Danny Green, Responsable du traitement post-négociation de Broadridge International. « En utilisant la plateforme SaaS de Cuneiform pour la qualité des données, Broadridge réduit les coûts associés à l’intégration, augmente l’efficacité et améliore le rapport temps/valeur, tout en accélérant en toute confiance les dates de mise en service de ses clients. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Broadridge pour l’aider à améliorer encore l’expérience de ses clients », a déclaré Gangesh Ganesan, fondateur et PDG de PeerNova. « Notre plateforme est spécialement conçue pour surveiller les problèmes de qualité des données en temps réel et, dans ce cas, pour aider Broadridge à migrer les données des clients rapidement, efficacement et avec précision à chaque fois. »

À propos de PeerNova

La mission de PeerNova est de donner aux institutions financières les moyens de prendre des décisions sûres et opportunes en utilisant des données de haute qualité. Cuneiform est une plateforme sans code qui assure le contrôle de la qualité des données et la résolution des exceptions sur les sources de données internes et externes. La plateforme suscite la confiance dans les données en mesurant des paramètres de qualité des données et en permettant aux utilisateurs de résoudre rapidement les erreurs de qualité des données. Cela permet aux entreprises financières d’accroître leur efficacité opérationnelle, d’améliorer leurs performances commerciales et de répondre rapidement et en toute confiance aux demandes des dirigeants, des parties prenantes et des organismes de réglementation. Fondée par des entrepreneurs possédant une expertise approfondie en matière de données et d’infrastructures financières, PeerNova est une société technologique de la Silicon Valley avec des bureaux de vente à New York et à Londres.

Pour plus d’informations sur PeerNova, rendez-vous sur https://peernova.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1676888/PeerNova_Logo. jpg