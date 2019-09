Carnaval du joyeux magasinage de Haikou : un concept essentiel de pointe pour la consommation internationale à Haikou

HAIKOU, Chine, 11 septembre 2019 /PRNewswire/ — Haikou, la capitale de la province chinoise de Hainan, à l’extrême sud de la Chine, sera le théâtre, de septembre à novembre, d’une frénésie de dépenses lors du Carnaval du joyeux magasinage d’Haikou. En 2019, le Haikou Municipal Bureau of Commerce accueillera le carnaval, qui regroupera « l’océan + la mode + le commerce électronique + la consommation » dans le but d’introduire des concepts internationaux en matière d’expérience gourmande, de plaisirs de la vie et de shopping international. Plus précisément, le magasinage hors taxes/en ligne, la consommation écologique, les rabais importants, la cuisine spéciale et les événements connexes stimuleront les dépenses.

Pour stimuler la valorisation de l’image de marque de Haikou en tant que destination de magasinage à la mode, des événements seront organisés, notamment la première compétition de traversée en canoë du détroit de Qiongzhou de Hainan, un salon international de la cosmétique, un festival alimentaire international et des spectacles nocturnes. En outre, 12 expositions à grande échelle, dont la 4e édition du salon des voitures à énergie nouvelle et des véhicules électriques de Hainan de 2019, seront organisées. De plus, le carnaval impliquera la participation de grands complexes commerciaux et de rues commerçantes à Haikou pour répondre aux besoins en matière de services de restauration, d’hébergement, de voyages, de divertissement et de magasinage.

Destiné aux marchés cibles des pays et régions voisins couverts par l’initiative Une ceinture, une route, le Carnaval du joyeux magasinage de Haikou est une marque clé pour promouvoir la réputation et la visibilité de Haikou sur le marché international. Le carnaval, qui intégrera le développement commercial, touristique et culturel, explorera l’amélioration de la consommation et contribuera au développement de Hainan en un centre de consommation touristique international.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/973908/Haikou_Happy_ Shopping_Carnival.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/973909/Haikou_Happy_ Shopping_Carnival.jpg