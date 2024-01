Carry1st anuncia um investimento estratégico do Sony Innovation Fund

CIDADE DO CABO, África do Sul, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Carry1st , a principal editora de jogos e plataforma de comércio digital da África, anuncia um investimento estratégico do Sony Innovation Fund , a divisão de capital de risco da Sony Group Corporation (“Sony”). A Carry1st é o primeiro investimento do Sony Innovation Fund: Africa, que foi criado pela Sony como uma iniciativa para promover o crescimento de empresas de entretenimento na África.

O setor de jogos da África, impulsionado pelo rápido aumento da adoção de tecnologia, tem mais de 200 milhões de usuários únicos e deve representar um mercado de mais de US$ 1 bilhão em 2024, de acordo com dados da Newzoo e Carry1st . Embora a disponibilidade formal de consoles seja limitada, a África apresenta uma incrível oportunidade de crescimento para esse setor, principalmente com o aumento dos serviços em tempo real.

“É com entusiasmo que nos unimos ao Sony Innovation Fund: Africa”, disse Cordel Robbin-Coker, CEO e cofundador da Carry1st. “Esta parceria ajudará a Carry1st a promover o futuro dos jogos na África. Na Carry1st, consideramos o mercado africano de consoles uma oportunidade extremamente subestimada. Nossas competências regionais diferenciadas, aliadas à experiência da Sony em jogos e entretenimento, formam uma combinação poderosa. Juntos, esperamos levar os melhores jogos do mundo aos usuários de toda a África.”

“É com entusiasmo que saudamos a Carry1st como nosso primeiro investimento na África”, disse Antonio Avitabile, Diretor Geral – EMEA, Sony Ventures Corporation. “Consideramos que há um enorme e inexplorado potencial para o mercado de jogos na África, que esperamos explorar e contribuir com nosso investimento na Carry1st. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a equipe de gestão de primeira classe da Carry1st a fim de auxiliar o crescimento da empresa e explorar possíveis oportunidades de negócios com as empresas do Grupo Sony.”

Sobre a Carry1st

A Carry1st é a principal editora de jogos e conteúdo digital da África. Sua missão é oferecer conteúdo incrível em mercados fronteiriços, resolvendo problemas difíceis. A Carry1st desenvolve, licencia e publica jogos e os monetiza eficazmente com a Pay1st, uma plataforma própria com outras opções de pagamento e um mercado on-line para itens de jogos digitais. A Carry1st firmou parcerias com empresas como Activision , Supercell e Riot Games para ajudar a expandir jogos como Call of Duty: Mobile e Valorant e lançou jogos como Africa Glam (Nanobit), Mancala Adventures , SpongeBob Krusty Cook-Off , Ludo Blitz e Mine Rescue para usuários na África. A Carry1st arrecadou mais de US$ 60 milhões desde sua criação em 2018 e conta com investidores como Andreessen Horowitz (a16z), BITKRAFT, Google, Riot Games e Nas.

Sobre a Sony Ventures Corporation

A Sony Ventures Corporation administra o Sony Innovation Fund (SIF), que investe em empresas de tecnologia emergentes em todos as suas fases, bem como em startups que solucionam desafios ambientais globais. O SIF colabora com startups pioneiras para ajudar a fomentar o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias, lançar novos negócios e contribuir para o meio ambiente, buscando o retorno do investimento. A Sony Ventures Corporation é sediada no Japão. Saiba mais em www.sonyinnovationfund.com .

