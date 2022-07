Casio s’apprête à lancer ses montres G-SHOCK entièrement métallisées à lunette octogonale

Des nouveautés de la gamme 2100 au design épuré et minimaliste

TOKYO, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui les nouveautés de sa gamme de montres antichoc G-SHOCK. Ces trois nouvelles montres GM-B2100 adoptent un design entièrement métallisé pour les lunettes octogonales emblématiques de la gamme 2100.

Ces nouvelles montres GM-B2100 antichocs utilisent l’acier inoxydable comme matériau extérieur pour le boîtier, la bande et la lunette, améliorant ainsi la gamme 2100 à la fois en matière de structure métallique et de design soigné. Afin d’assurer la résistance aux chocs de ces montres métallisées, la structure antichoc créée pour la forme emblématique de la GMW-B5000 entièrement métallique a été adoptée pour le fond de boîtier vissé et les joints de lunettes de ces montres, avec des composants tampons en résine fine installés entre la lunette et le boîtier.

La lunette, soumise à des procédés méticuleux — d’abord le forgeage, puis la découpe et le polissage — est précisément conçue pour un cadran solide et élégant aux formes complexes. Pour accentuer la beauté du métal, les composants sont traités avec différentes finitions : la lunette avec une finition à brossage circulaire sur la surface supérieure, la bande avec une finition à brossage vertical et le biseau de la lunette, les boutons et le fond du boîtier avec une finition miroir. Le cadran est composé de plusieurs parties pour créer un effet de profondeur et de dimension, tandis que l’anneau de cadran intégré en position 9 heures et les index sont traités avec un dépôt en phase vapeur pour un cadran de montre à l’aspect vraiment qualitatif.

Les nouvelles montres offrent également une utilité pratique avec un système de recharge Tough Solar qui évite d’avoir besoin de remplacer régulièrement la batterie. Elles sont également équipées d’une connexion Smartphone Link* via Bluetooth® pour un chronométrage de précision et un réglage facile des alarmes, du compte à rebours, de l’horloge mondiale et d’autres fonctions à partir d’une application smartphone.

* Nécessite le téléchargement de l’application dédiée CASIO WATCHES. Modèle Couleur GM-B2100D Argent GM-B2100BD Noir GM-B2100GD Or rose

