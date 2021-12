CCTV+ : Théâtre antique de Leping

PÉKIN, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ — Leping, la ville-district placée sous la juridiction de Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, a été intitulée « La ville natale de l’opéra de Gan ». Elle est également connue comme la ville natale des théâtres antiques pour ses près de 500 théâtres antiques existants. En raison du grand nombre, des arts splendides et du style unique, ces théâtres ont été reconnus « parmi les meilleurs de Chine » et « le patrimoine culturel le plus distinctif de la province du Jiangxi », et Leping est donc également appelé « Le Musée des théâtres antiques chinois ». Récemment, le Jiangxi a vu son premier grand théâtre antique d’eau établi dans la ville de Leping. Avec une superficie de 105 000 mètres carrés, ce théâtre et le site touristique local de niveau 4A Hongyuan Wonderland se complètent et se fondent l’un dans l’autre pour devenir une attraction touristique culturelle unique avec l’intégration de la culture de l’opéra et du paysage naturel.

Le théâtre antique de l’eau suit l’établissement traditionnel du théâtre antique à Leping et est un grand bâtiment en bois. Il se compose de deux cours et est divisé en deux zones fonctionnelles : le centre de représentation et la salle d’exposition. Le centre de représentation est composé de la scène ancienne et élégante et du pont d’observation, des bateaux anciens et du pavillon du pont, ainsi que de la salle principale et d’une chambre. La salle d’exposition, quant à elle, est établie sur un quadrilatère derrière l’axe central du théâtre antique. Avec un motif traditionnel et simple, toute la structure est clairsemée à l’avant et dense à l’arrière, basse à l’avant et haute à l’arrière. Le théâtre dispose d’une scène à double face, qui peut servir pour des activités artistiques telles que le festival de tourisme rural et le concert d’automne.

S’appuyant sur la culture antique de l’opéra de Leping et sur le thème du « rétro, écologie, tourisme culturel », ce théâtre intègre le développement de produits liés à la culture antique de l’opéra, les loisirs et le tourisme, les coutumes et la culture locales, l’éducation et l’interaction scientifiques et d’autres fonctions, afin de créer une expérience touristique incitant à « visiter les montagnes, l’eau et la féerie, et profiter de la scène, de l’art dramatique et du paysage ».