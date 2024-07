Chamada para Indicações: Prêmio Cidadão Global 2024

LONDRES, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A empresa líder em consultoria de residência e cidadania internacional Henley & Partners, em parceria com a Andan Foundation, uma organização humanitária suíça sem fins lucrativos, tem o prazer de anunciar a chamada para indicações ao Prêmio Cidadão Global 2024.

Criado há dez anos, em 2014, o Prêmio Cidadão Global é um tributo em homenagem a indivíduos notáveis que trabalham para promover qualquer um dos desafios globais que hoje afetam a humanidade – desafios que transcendem as fronteiras nacionais e não podem ser resolvidos por um único país isoladamente. A homenagem deste ano é particularmente significativa, pois comemora o 10º aniversário do Prêmio Cidadão Global, que celebra uma década de reconhecimento e apoio aos campeões globais que exercem um impacto profundo em nosso mundo.

O vencedor de 2024 será selecionado por um comitê ilustre e independente e homenageado na cerimônia do Prêmio Cidadão Global, o evento noturno de gala de encerramento da Henley & Partners da Conferência de Cidadania Global anual, que este ano será realizado na Capella Singapore, de 27 a 29 de novembro de 2024.

O presidente da Henley & Partners e fundador da Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, explica que o trabalho do premiado precisa demonstrar que tem um impacto positivo na vida de grupos sociais vulneráveis, especialmente nas questões relacionadas à migração. “O Prêmio Cidadão Global está aberto à participação de pessoas do mundo todo que trabalhem em um ramo diretamente ligado às questões que pretendem impactar e exclui figuras políticas, formadores de opinião e celebridades. O comitê está à procura de indivíduos notáveis e inspiradores que demonstrem visão, coragem e inovação para promover mudanças globais, e cujas ações e perspectivas contribuam para um mundo mais justo, pacífico, conectado e tolerante.”

O processo de seleção é confidencial e baseado na decisão da maioria do Comitê de Premiação. O prêmio em si consiste em uma medalha escultural personalizada, desenhada pelo importante artista italiano Antonio Nocera, um certificado de premiação assinado pelo Presidente do Comitê do Prêmio Cidadão Global e um prêmio em dinheiro de US$ 20.000, para apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners se compromete a trabalhar em conjunto com o premiado durante o período de um ano, divulgando seu trabalho e apoiando o projeto selecionado através da rede de mais de 55 escritórios da empresa em todo o mundo.

Desde sua criação, o Prêmio Cidadão Global homenageou muitos indivíduos notáveis. O primeiro ganhador foi o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto Sea-Watch de ajuda humanitária a refugiados. Depois dele, vieram o Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da Gift of the Givers Foundation, a maior organização de assistência a desastres da África, e Monique Morrow, cofundadora da The Humanized Internet, um projeto de identidade digital voltado para levar esperança a cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo que não podem provar sua identidade legal.

Diep Vuong, cofundadora e presidente da Pacific Links Foundation, foi premiada por seu trabalho no sudeste asiático, em campanha pelos direitos das pessoas escravizadas pelo tráfico humano, enquanto o Prof. Dr. Padraig O’Malley recebeu o Prêmio Cidadão Global em reconhecimento por seu trabalho na resolução de conflitos e reconciliação na Irlanda do Norte, África do Sul e Iraque. A premiada do ano passado Zannah Bukar Mustapha, fundadora da Future Prowess Islamic Foundation, foi premiada pelo apoio psicológico, educacional, espiritual e outros tipos de desenvolvimento oferecidos às crianças e viúvas afetadas pela rebelião no nordeste da Nigéria.

O Dr. Kaelin comentou sobre os 10 anos de história e a importância do prêmio, afirmando que os ideais de cidadania global são um princípio fundamental da Henley & Partners e que, por meio de sua parceria com a Andan Foundation, a empresa pode oferecer apoio às pessoas deslocadas por guerras, conflitos e mudanças climáticas. “Todos os homenageados com o Prêmio Cidadão Global nos inspiraram com sua disposição de agir para enfrentar um problema que muitos consideram grande demais para ser resolvido. Os problemas que enfrentamos hoje transcendem a família, a tribo, a aldeia e a nação. Mais do que nunca, é fundamental que façamos o que estiver ao nosso alcance para apoiar aqueles que trabalham para mudar a vida dos mais vulneráveis em todo o mundo.”

As indicações se encerram na sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Para obter mais informações sobre como enviar sua indicação, entre em contato com Bushra Zaidan em bushra.zaidan@andan.org

