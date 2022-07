Charles Lachaux signe un accord exclusif de distribution directe au consommateur avec la communauté vinicole basée sur blockchain Crurated

Les clients de Crurated disposeront d’un accès spécial aux vins en petite production de Lachaux, très prisés dans le monde entier

Charles Lachaux, le viticulteur le plus avant-gardiste de Bourgogne a annoncé aujourd’hui une association exclusive avec la communauté de vins basée sur blockchain Crurated. Selon les conditions de l’accord, les vins célèbres et primés de Lachaux, de petite production et très prisés dans le monde entier, seront vendus exclusivement aux membres de Crurated. Vous trouverez plus de détails sur les offres et sur l’abonnement à Crurated sur www.Crurated.com.

Des offres spéciales seront publiées pour les membres, en plusieurs phases, tout au long de l’année. La première offre comprend 1 caisse avec un assortiment de six appellations d’origine :

Bourgogne Aligoté, Les Champs d’Argent, 2021

Bourgogne Rouge, La Croix Blanche, 2021

Côte de Nuits Village, Aux Montagnes, 2021

Aloxe-Corton premier cru, Les Valozières, 2021

Nuits Saint Georges village, La Petite Charmotte, 2021

Nuits Saint Georges premier cru, Aux Argillas, 2021

Les vins seront proposés aux membres de Crurated à travers une vente privée, à partir du 25 juillet.

« L’innovation appliquée à l’élaboration du vin est la clé pour produire et distribuer une bouteille de vin d’exception », a affirmé Charles. « Durant des décennies, le vin a été distribué aux amateurs les plus exigeants sans se soucier d’améliorer le processus. Crurated permet l’accès aux vins rares et l’utilisation de la technologie blockchain et NFT offre aux acheteurs l’authenticité et la provenance, si nécessaires au sein de cette industrie. Ils sont le partenaire idéal pour nous, au fur et à mesure que nous nous lançons dans une nouvelle étape de ventes directes de vin au consommateur. »

« Notre équipe a la chance de travailler avec les meilleurs vins et cavistes du monde et Charles Lachaux n’est pas une exception », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « Notre plateforme technologique basée sur la blockchain a transformé la façon d’acheter et de vendre des vins rares. Nous sommes la première communauté de vins basée sur ses membres qui offre une totale transparence et la protection de la valeur des actifs. Ce modèle redéfinit déjà la cave, au-delà de ses quatre murs. »

Chaque bouteille sera accompagnée d’un NFT. Enregistré pour toujours sur la blockchain, le NFT vérifiera l’authenticité de la bouteille et offrira d’autres informations importantes, comme l’historique de propriété, le millésime, l’emplacement du domaine, le cépage ainsi que d’autres détails clés. Il est très facile d’accéder aux NFT en touchant un téléphone avec NFC ou RFID. L’historique de la bouteille sera également mis à jour à travers un nouveau registre de blockchain, chaque fois que le vin est revendu et le token passe d’un client à un autre.

Même si les vins de Charles Lachaux seront vendus directement aux consommateurs, exclusivement à travers la plateforme Crurated, les distributeurs continueront à traiter les ventes aux restaurants B2B.

À propos de Charles Lachaux

Charles Lachaux a apporté des changements révolutionnaires à la viticulture d’Arnoux-Lachaux, en faisant reculer les limites de la viticulture bourguignonne actuelle. Décrit par Jancis Robinson comme « une nouvelle étoile étincelante », il incarne la nouvelle génération. En 2021, Charles a été élu « meilleur jeune œnologue du monde » aux Golden Vines Awards qui se sont déroulés à Londres. Il est un grand défenseur de la plantation de haute densité, des faibles rendements et du travail intensif sur le domaine, qui implique le retour au palissage au lieu de tailler les sarments. Lachaux fait partie de la sixième génération qui s’occupe du domaine familial, situé à Vosne-Romanée (Côte-d’Or).

À propos de Crurated

Lancée en 2021, notamment en France et en Italie, Crurated est une communauté de vins basée sur l’adhésion des membres et conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs les plus prestigieux du monde. Une équipe de spécialistes propose des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique sans faille de Crurated garantit la qualité et l’origine grâce à un stockage sûr en cave et à l’innovation technologique de la blockchain. Pour toute information complémentaire sur Crurated, visitez crurated.com.

