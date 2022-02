Chinmay J. Upadhyat torna-se Vice-Presidente Regional, Sul da Ásia para Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TEMECULA, Califórnia, Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”), parte do grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japão), anuncia que Chinmay J. Upadhyat juntou-se ao Grupo como Vice-Presidente Regional, região do Sul da Ásia.

Chinmay ficará sediado na Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd, seu grande centro de fabricação e competências em Gujarat, na Índia.

Esta importante adição à equipe de gestão é resultado do crescimento no contexto de mercado e está em linha com os objetivos da Divisão Industrial da Nikkiso, de melhor atender e dar suporte aos seus clientes no mercado do sul da Ásia.

Chinmay iniciou sua carreira em 1995 como Engenheiro de Produção na Anup Engineering e na Inductotherm India, depois atuou como gerente de contas por dez anos na Dresser Rand Índia. Desde 2008, ele foi Gerente Regional e Assistente Geral da Burckhardt Compression Índia, onde foi responsável pelas vendas e desenvolvimento de negócios de novas máquinas para o mercado indiano.

Com sua vasta experiência nos mercados de GNV, GNL, H2 e gás industrial na Índia, Chinmay liderará as equipes de vendas e serviços da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases nesta importante região e embarcará em uma missão para fornecer crescimento de participação de mercado de forma sustentável e maneira lucrativa.

“Chinmay será um reforço perfeito para nossa equipe de gestão com sua grande competência em desenvolvimento de negócios, equipamentos, serviços, vendas, pós-venda e conhecimento de mercado”, de acordo com Emile Bado, Vice-presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios do Grupo.

Chinmay é formado em Engenharia Mecânica pela Government Polytechnic, Ahmedabad, bacharel em Tecnologia pela JNRVD University, Rajasthan e possui MBA pela Sikkim Manipal University em Manipal.

SOBRE CRYOGENIC INDUSTRIES

As empresas da Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabricam equipamentos de processamento de gás criogênico e usinas para serviços de serviços de GNL, poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é matriz da ACD, Cosmodyne e Cryoquip e o grupo é controlado em conjunto por aproximadamente 20 instituições operacionais.

Para mais informações visite www.cryoind.com e www. nikkiso.com .