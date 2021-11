CHINT Solar remporte le prix de l’ONUDI dans la catégorie « Gestion durable des terres »

HANGZHOU, Chine, 1e novembre 2021 /PRNewswire/ — CHINT Solar, une société d’énergie solaire de premier plan et entièrement intégrée, dotée de capacités de fabrication de modules en amont et de capacités de développement de projets et d’EPC en aval, a remporté un prix dans la catégorie « Gestion durable des terres » lors de l’appel mondial de l’ONUDI pour des solutions innovantes en matière de technologies propres et de gestion durable des terres. Le jury a évalué que la centrale photovoltaïque dans le désert de 310 MW de CHINT à Kubuqi, qui se concentre principalement sur la production d’énergie solaire, a évité la désertification secondaire. En même temps, combinée à la stratégie de gestion durable de la planification agricole et de la gestion écologique, elle a une valeur de promotion et d’application à l’échelle mondiale ; combiner de manière créative les cinq questions de gouvernance du désert, des prairies, de l’énergie solaire, de la plantation de cultures et de la réduction de la pauvreté, suivre les principes de la gouvernance de l’environnement écologique, proposer des solutions en fonction des conditions locales et créer des opportunités d’emploi locales grâce à l’application de technologies durables pour la gouvernance des terres et des sols.

En juillet 2021, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que FCA, un groupe de réflexion allemand de premier plan, ont été organisés pour explorer et promouvoir des technologies et des programmes innovants pour faire face au changement climatique et promouvoir un développement économique inclusif, résilient et durable et ont lancé conjointement la collection mondiale de l’Appel mondial 2021 de l’ONUDI pour des solutions innovantes en matière de technologies propres et de gestion durable des terres.

Depuis le lancement officiel de l’appel d’offres, 294 candidatures ont été reçues de 71 pays sur 5 continents. Après l’évaluation des juges, quatre champions individuels couvrant quatre catégories se sont finalement distingués parmi les 23 projets nominés.

La centrale photovoltaïque dans le désert de 310 MW de CHINT à Kubuqi, en Mongolie intérieure, a été investie conjointement par CHINT Solar et Elion Resources Group. Le projet a été lancé dans le contexte historique de la lutte contre la désertification en Chine. Le projet Kubuqi est le premier projet dans le désert d’énergie solaire en Chine et il est reconnu comme un projet de référence pour la réalisation de projets d’énergie renouvelable dans un environnement aussi difficile.

Concept unique

CHINT Solar a créé un nouveau modèle associant la lutte contre le sable, la culture de terres agricoles, l’élevage, la production d’énergie et la réduction de la pauvreté. La zone de boisement et de stabilisation du sable est entre autres plantée d’herbes fourragères qui résistent au froid, à la sécheresse, au sel et à l’alcali. L’irrigation au goutte-à-goutte sous film plastique, l’irrigation par infiltration et d’autres équipements et technologies permettant d’économiser l’eau ont permis d’obtenir un taux de survie de la végétation supérieur à 90 % et ont permis de lutter contre la désertification et d’obtenir des effets évidents de verdissement. Ce modèle peut désormais être reproduit dans le monde entier.

Outre la production d’environ 14 milliards de kWh sur la période d’exploitation de 25 ans et la réduction des émissions de CO2 de plus de 7 millions de tonnes, 3 000 emplois ont été créés pendant la construction. Le projet continuera à promouvoir le développement économique des résidents autour du site du projet pendant toute sa durée de vie. Le projet Kubuqi est un bon exemple de la possibilité de combiner intérêts commerciaux et responsabilité sociale et écologique.

Catalyseur pour les futurs projets d’énergie solaire

Chuan Lu, le président du conseil d’administration et PDG de Zhejiang Chint New Energy Development Co., Ltd, réagit : « C’est un honneur que CHINT Solar ait remporté le prix pour un projet aussi innovant. Avec les déchets et les terrains sablonneux loués aux agriculteurs et aux bergers, nous avons adopté une méthode remarquable de contrôle du sable lors de la construction des fondations du projet photovoltaïque. Ce projet est devenu la référence et la démonstration d’un projet solaire dans le désert en Chine. Avec le projet de désert solaire de 310 MW de Kubuqi, CHINT Solar a pu prouver que la production d’électricité peut être combinée avec succès à la responsabilité sociale et écologique. De tels projets de référence amélioreront encore l’acceptation de l’énergie solaire dans le monde et inciteront les décideurs politiques à mettre en place des programmes de subventions pour de tels projets holistiques. »

À propos de CHINT Solar

CHINT a été fondé en 1984 et est un fournisseur mondial de premier plan de solutions énergétiques intelligentes. Il dispose d’un réseau commercial étendu dans plus de 140 pays et emploie plus de 30 000 personnes.

En 2006, CHINT Solar a été créée et est cotée en bourse comme l’une des principales entreprises d’énergie renouvelable. CHINT Solar est devenu un acteur clé de l’industrie solaire avec plus de 6 000 employés. En plus de se spécialiser dans la fabrication de modules cristallins, CHINT Solar est également un développeur de projets en aval de premier plan, actif dans le développement de projets, le financement, la réalisation et l’exploitation de parcs solaires. Avec plus de 8 GW de projets achevés dans différentes régions, CHINT Solar s’est forgé une solide expérience, ce qui en fait l’un des plus grands producteurs indépendants d’énergie renouvelable.

https://energy.chint.com/en/