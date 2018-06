Chubb Arabia Cooperative Insurance Company s’est vu attribuer la notation A3 de solidité financière des compagnies d’assurance par l’agence Moody’s

Basée à Al Khobar, en Arabie saoudite, Chubb Arabia est une grande compagnie d’assurance multi-lignes pour les biens commerciaux et multirisques, qui propose également de l’assurance accidents aux particuliers et des contrats d’assurance vie collectifs à un groupe diversifié de clients.

Abdul Aziz Al Khereiji, directeur général de Chubb Arabia Cooperative Insurance Company, a déclaré :

« Je suis ravi et très honoré de voir que Moody’s a attribué une notation A3 de solidité financière des compagnies d’assurance à Chubb Arabia. Cela représente un jalon important pour notre compagnie et reflète le travail acharné de notre équipe tandis que nous poursuivons le développement de nos activités dans le Royaume. »

Avis aux rédacteurs en chef

Vous trouverez des précisions sur l’annonce de Moody’s en cliquant sur ce lien.

À propos de Chubb

Chubb est la compagnie d’assurance IARD cotée en bourse la plus importante au monde. Présente dans 54 pays et régions du globe, Chubb offre des assurances IARD aux particuliers et aux entreprises, des assurances accidents et des assurances maladie complémentaires aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail de clients très diversifié. En qualité de compagnie de souscription, nous évaluons, couvrons et gérons les risques avec perspicacité et discipline. Nous indemnisons les sinistres de manière juste et rapide. La compagnie se caractérise aussi par l’étendue de son offre de produits et de ses prestations de services, l’ampleur de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière et l’excellence de ses activités dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est intégrée à l’indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux de direction à Zurich, New York, Londres et dans d’autres villes et emploie environ 31 000 personnes à l’échelle planétaire.

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company est une filiale partiellement détenue par le groupe Chubb.

