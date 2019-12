Chubb entre dans le capital de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique

Chubb est la première compagnie d’assurance générale à investir dans le principal assureur multilatéral des risques politiques et de crédit en Afrique

NEW YORK et NAIROBI, Kenya, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ — Chubb et l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) ont annoncé aujourd’hui que Chubb a investi dix millions d’USD en actions dans l’ACA. Chubb est la première compagnie d’assurance générale à devenir actionnaire du principal assureur multilatéral des risques politiques et de crédit en Afrique.

Chubb est la plus importante compagnie d’assurance générale cotée en bourse au monde, déployant ses activités dans 54 pays et territoires. La compagnie, notée « AA » par Standard & Poor’s, est l’un des principaux souscripteurs d’assurance et de réassurance contre les risques politiques à travers deux de ses activités, Sovereign Risk, un souscripteur spécialisé basé aux Bermudes et Chubb Global Markets, sa division marché à Londres.

L’ACA soutient le commerce et l’investissement au sein des États Membres africains en fournissant des solutions complètes en matière de risque, tels que les risques politiques et les produits d’assurance-crédit. Créée par accord en 2001, l’ACA compte actuellement 16 pays africains et dix membres institutionnels parmi ses actionnaires.

« Les assureurs jouent un rôle essentiel en contribuant à stimuler la croissance et à améliorer les infrastructures dans les pays en développement », a déclaré Evan G. Greenberg, le PDG de Chubb. « Grâce à l’expertise de longue date de Chubb en matière de souscription des risques politiques et de crédit, nous estimons que notre investissement dans l’ACA fera progresser leur importante mission de promotion de l’investissement, du commerce et de la croissance économique en Afrique. »

Price Lowenstein, le Président de Sovereign Risk Insurance Ltd, a jouté : « Cet investissement souligne également l’engagement de Chubb envers les marchés de l’assurance des risques politiques et de l’assurance-crédit, où Sovereign Risk et Chubb Global Markets sont des leaders confirmés. »

John Lengtaine, le Directeur Général par intérim de l’ACA, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Chubb parmi nos actionnaires. La portée mondiale, la solidité financière et l’expertise de Chubb dans ce domaine en font un actionnaire stratégique de l’ACA, dans la mesure où nous souhaitons renforcer la résilience institutionnelle et étendre nos réseaux mondiaux. Nous avons hâte de collaborer avec Chubb en vue de promouvoir le mandat de développement de l’ACA sur le continent africain. »

À propos de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA)

Basée à Nairobi, l’ACA est le premier assureur multilatéral des risques politiques et de crédit en Afrique (notée A/Stable par S&P et A3/Stable par Moody’s). L’ACA compte actuellement 16 pays africains et dix membres institutionnels parmi ses actionnaires. Créée par accord en 2001, l’ACA soutient le commerce et les investissements au sein des États Membres africains en fournissant des solutions complètes en matière de risque tels que les risques politiques et les produits d’assurance-crédit. En moyenne, l’ACA soutient actuellement le commerce et les investissements dans ses États Membres à hauteur de un à deux pour cent du PIB annuel. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ati-aca.org.

À propos de Chubb

Chubb est la plus importante compagnie d’assurance générale au monde cotée en bourse. Présente dans 54 pays, Chubb propose des assurances de dommages aux particuliers et professionnels, des assurances contre les accidents et des assurances complémentaires de santé individuelles, de la réassurance et des assurances-vie à différents types de clients. En tant que société de souscription, elle évalue, assume et gère les risques avec connaissance et discipline. Elle s’occupe des sinistres et les indemnise équitablement et rapidement. La société se caractérise également par une offre étendue de produits et services, de vastes capacités de distribution, une exceptionnelle santé financière et des activités locales dans le monde entier. Sa société mère, Chubb Limited, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et entre dans la composition de l’indice S&P 500. Chubb dispose de services administratifs à Zurich, New York, Londres, Paris et ailleurs, et emploie environ 30 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.chubb.com.