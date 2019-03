Classement des MBA des 25 meilleures écoles de commerce d’Europe – 2018

BERLIN, March 4, 2019 /PRNewswire/ — hopp Market Research a publié un classement des écoles de commerce européennes qui offrent des programmes de MBA. Il examine la réussite des diplômés, pour ensuite classer les programmes de MBA sur la base de critères spécifiques.

Les critères suivants ont été pris en compte :

Salaire moyen des diplômés après obtention de leur diplôme

Employabilité après obtention de leur diplôme

Les informations ont été recueillies par voie électronique et téléphonique directement auprès des écoles, tirées des sites Web des écoles ou étudiées en ligne par le biais d’autres sources.

Pour le classement, seules les écoles situées en Europe ont été prises en considération.

Les résultats de la recherche ont été consolidés puis rendus comparables en mettant en œuvre un système de points permettant de classer les écoles.

L’University of Cambridge au Royaume-Uni s’est imposée haut la main à la tête du classement. Suivie à la deuxième place de l’Alliance Business School, située également au Royaume-Uni et, en troisième position, de l’Iese Business School située en Espagne. La Zurich Elite Business School en Suisse occupe la quatrième place et l’HEC Paris la cinquième. L’IMD Lausanne occupe quant à elle la sixième place. Deux autres grandes écoles de commerce britanniques occupent la septième et neuvième places : L’Imperial College Business School et la London Business School. La Mannheim Business School en Allemagne occupe la huitième place, et l’Esade Business School en Espagne, la dixième.