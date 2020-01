Clements Worldwide s’associe à Cigna pour développer son offre d’assurance à l’international

WASHINGTON, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ — Clements Worldwide, un courtier en assurance leader mondial pour les organisations et les individus qui travaillent à l’étranger, est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec Cigna Europe and Global Segments en tant qu’administrateur tiers. Cette collaboration permettra à Clements Worldwide d’améliorer davantage les régimes d’assurance internationale et les options de prestations tout en rationalisant le processus de déclaration pour les expatriés.

« Nos clients sont toujours au cœur de notre engagement continu à améliorer les soins et notre couverture », a déclaré Tarun Chopra, président-directeur général de Clements Worldwide. « Cette alliance stratégique avec Cigna permet à Clements Worldwide d’offrir des prestations supplémentaires, un vaste réseau et une expérience client homogène sous la marque Cigna and Clements, que nos clients soient dans leur pays ou à l’étranger. En outre, le réseau complet de Cigna, combiné à son excellent service de déclaration, montre qu’il est entraîné par sa mission visant à améliorer la santé et le bien-être des clients que nous servons dans le monde. »

Depuis plus de 60 ans, Cigna offre des services de santé complets, fournissant l’accès à plus d’un million de médecins, hôpitaux, cliniques et spécialistes dans le monde entier. Avec ce nouveau partenariat, les clients de Clements Worldwide disposeront d’options étendues à des tarifs abordables et à un processus de déclaration plus efficace.

« Nous sommes fiers de nous associer à Clements Worldwide, surtout si l’on considère que leur mission est étroitement liée à la nôtre : améliorer la santé, le bien-être et la tranquillité d’esprit de ceux que nous servons », explique Arjan Toor, PDG de Cigna Europe and Global Segments. « Nous nous sentons privilégiés de servir leurs 50 000 membres. »

Le programme de spécialiste de Clements Worldwide, un programme pour l’assurance maladie de groupe extrêmement fiable et personnalisable conçu pour les étudiants internationaux, le personnel et les éducateurs, est l’un des nombreux groupes à bénéficier de ce partenariat avec Cigna.

Ce nouveau partenariat entre en vigueur en janvier 2020 et apporte deux avantages essentiels aux clients de Clements Worldwide :

Global Telehealth et

Les services du programme d’aide aux employés internationaux (PAE).

Les couvertures santé seront proposées à des prix abordables en plus d’ajouts à la couverture médicale et non médicale.

À propos de Clements Worldwide

Clements Worldwide (Clements.com) a été créée en 1947 par Robert Clements et M. Juanita Guess-Clements avec la vision d’offrir des solutions personnalisées pour les clients qui voyagent fréquemment, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Clements est la première entreprise à offrir l’assurance expatrié pour les employés du département d’État américain et fournit aux agents du Service extérieur des États-Unis une couverture d’assurance durant leurs missions à l’étranger. Aujourd’hui, la société offre une large gamme de produits et de services d’assurance pour les organisations et les individus qui travaillent et voyagent dans différents pays. Clements compte cinq bureaux à travers le monde : Washington, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Dubaï.

Contact : Nabeel Ahmed

Directeur du marketing international

Téléphone : 202-872-0060

E-mail : nahmed@clements.com

À propos de Cigna Europe and Global Segments Cigna (NYSE : CI) est une société internationale de services de santé se consacrant à aider les gens à améliorer leur santé, leur bien-être et leur tranquillité d’esprit. Cigna Europe and Global Segments a plus de 60 ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et la gestion d’assurance maladie de groupe à l’international et de programmes d’avantages aux employés pour le personnel recruté à l’échelle nationale et internationale de sociétés européennes, des organisations internationales (OIG et ONG) et des gouvernements. Nous fournissons également des soins de santé pour les personnes mobiles à l’échelle mondiale. Afin de soutenir ses clients des unités d’exploitation européennes et mondiales, Cigna Europe and Global Segments compte des bureaux dédiés au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, au Kenya, à Dubaï, aux États-Unis et en Malaisie. Au fil des ans, nous avons acquis une connaissance approfondie des défis quotidiens auxquels sont confrontés les organismes nationaux et internationaux et les membres de leur personnel relatifs à la gestion de leur santé et de leur bien-être.

Contact : Leen Hadermann

Directrice de la communication avec les entreprises

Téléphone : 32 3 217 65 48

E-mail : leen.hadermann@cigna.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1082520/Clements_Logo. jpg