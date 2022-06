Cloudbeds acquiert Whistle, et résout les problèmes de friction dans le parcours des clients

Le PMS n°1 et la plateforme de messagerie client n°1 unissent leurs forces pour intégrer de manière transparente les solutions d’engagement des clients dans les opérations quotidiennes de l’hébergement

Cloudbeds acquiert Whistle SAN DIEGO, 27 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Cloudbeds , la plateforme de gestion hôtelière qui alimente de plus en plus de réservations et de clients heureux pour les entreprises d’hébergement du monde entier, a annoncé aujourd’hui lors de l’HITEC 2022 l’acquisition de Whistle, le leader en solution d’engagement des clients du secteur. Ensemble, les entreprises intégreront leurs meilleures technologies pour éliminer les points de friction dans le parcours client à travers une plateforme unique.

« Le terme “sans contact” est de plus en plus synonyme d’hospitalité », a déclaré Richard Castle, directeur de l’exploitation et cofondateur de Cloudbeds. « Nous voulons davantage de contacts entre les entreprises d’hébergement et leurs clients pour créer des points de contact utiles, répondre aux questions et fournir des conseils tout au long du parcours client. Les recherches indiquent que les clients engagés dépensent plus, laissent de meilleurs commentaires et la majorité préfère communiquer via les canaux numériques : Whistle rend tout cela possible. Qu’il s’agisse d’une discussion sur le moteur de réservation ou d’une commande par message, Whistle positionne les clients de Cloudbeds pour qu’ils fassent partie du parcours du client, de la découverte à l’après-séjour, supprimant les obstacles qui pourraient entraver une réservation ou un avis positif. »

Whistle est le leader du secteur en matière d’engagement des clients avec des outils de communication unifiés, des expériences d’arrivée numérisées et plus encore. Les clients actuels comprennent de grandes marques hôtelières et des hôteliers du monde entier, notamment Choice Hotels, Accor, IHG et Four Sisters Inns, entre autres. Fondée en 2015, la société a été classée « logiciel de messagerie client n°1 » par Hotel Tech Report pendant cinq années consécutives.

Whistle jouera un rôle important dans la vision de la société pour créer une solution totalement sans friction qui permet aux clients de s’engager avec les entreprises d’hébergement à leurs propres conditions. En même temps, cela permettra aux entreprises d’hébergement d’accéder à une plateforme unifiée pour gérer plus efficacement les points de contact tout au long du parcours client.

« Notre objectif a toujours été de fournir aux entreprises d’hébergement une solution unique et facile à utiliser qui simplifie et rationalise leur façon de communiquer », a déclaré Christopher Hovanessian, PDG et cofondateur de Whistle. « Cloudbeds a une vision claire pour construire une meilleure expérience hôtelière sans heurts via une plateforme unifiée. Ensemble, nous pouvons avoir un impact plus important sur l’industrie qui profite non seulement au client, mais aussi au personnel de l’établissement et à l’entreprise d’hébergement elle-même. »

Suite à l’annonce de son financement de série D en novembre, Cloudbeds a doublé son engagement à « davantage de réservations, des clients plus heureux » avec trois acquisitions et l’introduction de plusieurs nouvelles offres de produits visant à résoudre les principaux problèmes des opérateurs et des clients. Axée sur une feuille de route de produits agressive, la société a presque triplé en taille au cours de l’année écoulée, avec davantage de solutions devant être déployées au troisième trimestre, conçues pour aider les hôteliers à développer leurs activités.

Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site cloudbeds.com/whistle .

Cloudbeds partagera de plus amples détails sur l’acquisition à l’HITEC 2022 à Orlando, lors d’une conférence de presse à 13 h 30 HE au stand n° 1701 le mardi 28 juin.

À propos de Cloudbeds

Cloudbeds fournit la plateforme qui alimente l’hôtellerie, stimulant des opérations rationalisées, augmentant les réservations et les revenus et permettant des expériences clients mémorables pour les entreprises d’hébergement de toutes tailles et de tous types à travers le monde. La plateforme primée d’hôtellerie Cloudbeds combine de manière transparente des solutions pour la réception, les revenus, la distribution, l’acquisition d’invités et l’engagement des clients dans un seul système unifié, amélioré par une place de marché d’intégrations tierces. Cloudbeds a été nommée n° 1 PMS et n°1 des systèmes de gestion hôtelière par Hotel Tech Report en 2022 et reconnue par Technology Fast 500 de Deloitte en 2021. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site www.cloudbeds.com .

Contact :

Angela Petersen

angela.petersen@cloudbeds.com