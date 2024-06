Conferência Inaugural da AACSB na África

TAMPA, Flórida, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A AACSB International, a maior associação de educação empresarial do mundo, realizará sua primeira Conferência na África. Este evento inaugural reunirá educadores de business e líderes empresariais na África e além, para discutir inovações em empreendedorismo, sustentabilidade e acreditação na região. As colaborações resultantes desta conferência ajudarão a moldar um futuro mais brilhante e sustentável dos negócios na África.

Acreditamos que seus insights e conhecimentos jornalísticos neste evento ajudarão a incentivar conversas e a conexão com líderes com visão de futuro.

O quê: Conferência na África

Quem: Educadores de business e líderes empresariais com visão de futuro que procuram se conectar com indivíduos ou entidades de ensino de business com ideias semelhantes na África

Quando: 24 a 26 de julho de 2024

Onde: Pretoria, África do Sul

A AACSB está agendando conversas com Geoff Perry, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Associação da AACSB International para durante e após o evento. Faça sua reserva agora entrando em contato com Leah McBride em mediarelations@aacsb.edu.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior associação de educação empresarial do mundo, conectando educadores, estudantes e empresas para a criação da próxima geração de grandes líderes. Com membros em mais de 100 países e territórios, a AACSB incentiva o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto no ensino de business em todo o mundo. Saiba como a AACSB e as entidades de ensino de business de todo o mundo estão liderando corajosamente o ensino de business em aacsb.edu.

Contato Para Mais Informações:

Leah McBride

1+813.367.5238

mediarelations@aacsb.edu

