Coopération avec le gouvernement | GAC MOTOR pour les véhicules de transport public au Nigeria

GUANGZHOU, Chine, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ — Après une récente réunion réussie entre le gouverneur de Guangdong et le gouverneur de l’État de Lagos, M. Babajid Sanwo-Olu, de multiples formes de coopération ont été convenues. Le 11 octobre, les modèles 750 GAC MOTOR GS3 et 250 GA4 ont été expédiés de Qingdao, en Chine, à Lagos, au Nigeria, pour être utilisés par le gouvernement de l’État de Lagos comme véhicules pour le projet de voyage public « LAGOS RIDE ».

Nigeria-Guangdong, un partenariat solide

Ces dernières années, le gouvernement nigérian a augmenté son soutien à l’industrie automobile et fait confiance dans le développement des marques chinoises au Nigeria. GAC MOTOR a saisi cette opportunité et s’est associé à CIG Motors, un concessionnaire automobile local, pour introduire au Nigeria les modèles les plus vendus, notamment les GS3, GS4, GS8, GN8 et GA4, qui ont suscité un vif intérêt sur le marché local. La mise en œuvre de ce projet est une autre réalisation majeure pour GAC MOTOR, qui travaille avec des concessionnaires étrangers pour promouvoir le développement régulier du marché africain.

Afin d’améliorer la circulation locale et d’élever le niveau de vie des habitants, le gouvernement de l’État de Lagos a officiellement lancé « LAGOS RIDE ». Le projet de transport public fournira des services de covoiturage aux habitants de la région. Le SUV GS3 et la berline GA4 de GA MOTOR ont été appréciés par le gouvernement pour leur excellente qualité, leur confort, leur apparence et leurs performances. Ces deux modèles ont été sélectionnés comme les modèles finaux à utiliser dans le projet.

Babajid Sanwo-Olu, gouverneur de l’État de Lagos, et son parti ont effectué une visite spéciale à Guangdong en novembre 2019, proposant de renforcer la coopération économique et commerciale entre les entreprises nigérianes et celles de Guangdong. Avant ce projet, GAC MOTOR avait promu avec succès plusieurs grands projets locaux au Nigeria, notamment la construction d’une usine d’assemblage de voitures GAC MOTOR et la sélection de véhicules GAC MOTOR comme voitures officielles des diplomates chinois dans la région. Grâce à la force de sa marque et de ses produits, GAC MOTOR a gagné la reconnaissance et la confiance du gouvernement, et est devenu une sorte de « carte de visite » pour la fabrication chinoise intelligente au Nigeria. La marque incarne l’esprit de l’artisanat chinois ; le Nigeria n’est qu’un des endroits où ce concept est présenté au monde.

Alors que le monde entre dans une nouvelle ère de construction automobile mondiale, GAC MOTOR Nigeria se réjouit de cultiver en profondeur cette précieuse région et de travailler ensemble pour apporter la prospérité à l’économie locale et une meilleure vie mobile au peuple nigérian.

