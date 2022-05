Crocus Technology Aprimora Precisão das Soluções de Medição de Energia

Design de Referência do Sensor TMR com Saída Digital Simplifica a Implementação

MILPITAS, California, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crocus Technology Inc., desenvolvedora de sensores XtremeSense® TMR, anunciou hoje o lançamento de uma solução de medição de energia de alta precisão com detecção de corrente isolada e saída digital. A solução mede potência, tensão e corrente e fornece isolamento de 1,820 V PK em aplicações AC ou DC. A solução viabiliza um projeto menor e mais eficiente sem o uso de grandes transformadores de corrente. Ela é ideal para diversos dispositivos inteligentes, como monitores de fonte de alimentação, carregadores de veículos elétricos, eletrodomésticos, controle de motor e iluminação inteligente.

A solução consiste no sensor de corrente isolado CT430 TMR da Crocus, microcontrolador ATtiny426 da Microchip, placa de circuito impresso (PCB), arquivos de projeto, firmware do microcontrolador, lista de materiais (BoM), guia do usuário e suporte relevante para projetar uma solução de monitoramento de energia totalmente funcional. A solução de projetos tem sua precisão confirmada para leitura e quantificação da tensão e valores da corrente antes do cálculo dos componentes de potência instantânea e quadrática média (RMS), potência ativa e reativa, bem como fator de potência. Esses valores de potência são armazenados em registros que podem ser acessados por um microcontrolador externo através da interface SPI. Ao descarregar o trabalho do projeto de medição e cálculo de potência, a solução de medição Crocus simplifica a adição de recursos de medição a qualquer dispositivo inteligente.

A chave para medições de potência precisas é o sensor de corrente CT430, que fornece uma medição de corrente com precisão cima de 1% na faixa de operação de -40°C a +125°C. Ele está disponível em um pequeno pacote SOIC-Wide de 16 derivações, eliminando a necessidade de transformadores de corrente volumosos e viabilizando projetos mais compactos. A solução CT430 também pode ser personalizada com diferentes interfaces de barramento, como I2C, SENT e CAN. Com a implementação da solução, os fabricantes e designers podem desenvolver rapidamente capacidades de monitoramento de energia precisas e compactas para seus produtos. Veja abaixo o diagrama do sistema do kit de projeto de referência Crocus para medições de energia.

“A medição precisa da potência e a informação desses dados dentro de um sistema continua a ser um desafio para os designers”, disse Tim Kaske Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Crocus. “A solução Crocus com o sensor de corrente CT430 oferece precisão superior aos projetos existentes com base em sensores magnéticos. Com uma solução de design validada e um lead-time de 12 semanas, os clientes de design OEM podem integrar rapidamente a solução de medição de energia nos seus produtos finais.”

Arquivos de design necessários para fabricar ou personalizar este PCB medidor de potência estão disponíveis para download. https://crocus- technology.com/powermeter/ .

Também está disponível para download o guia do usuário do Módulo de Medição de Energia AN136 CT430, https://www.crocus- technology.com/wp-content/ uploads/2022/05/AN136-CT430- Power-Measurement-Module-Rev0. 0.pdf .

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense® TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A sede da Crocus está localizada em Milpitas, Califórnia. Para mais informações sobre a Crocus Technology e a sua tecnologia TMR de ponta, visite www.crocus-technology. com .

