Curia et Carterra coorganisent un symposium sur les produits biologiques pour encourager la recherche en biotechnologie dans le nord-ouest du Pacifique

ALBANY, New York et SALT LAKE CITY, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de premier plan du domaine de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat, et Carterra Inc., leader mondial de la découverte d’anticorps et de médicaments à petites molécules sans étiquette à haut débit, annoncent ce jour un partenariat ciblé sur l’organisation d’un symposium sur les produits biologiques à haut débit, prévu le 31 mai au Residence Inn at Marriott de Seattle, dans l’État de Washington.

L’objectif de cette collaboration vise la promotion de l’intérêt croissant suscité par la biotechnologie dans la zone nord-ouest du Pacifique des États-Unis et du Canada. Le symposium réunira des professionnels de tous niveaux de direction scientifique de la biotechnologie et de la pharmaceutique.

« Nous sommes ravis de nous associer à Carterra pour organiser ce symposium axé sur la découverte d’anticorps, qui réunira l’ensemble de la communauté biotechnologique du nord-ouest du Pacifique et permettra de partager les dernières avancées en matière de découverte d’anticorps », observe Steve Lavezoli, vice-président des produits biologiques chez Curia. Et de poursuivre : « Nous sommes également impatients d’échanger sur nos meilleurs flux de travail, de haute qualité et accélérés pour la découverte, le développement et la fabrication clinique d’anticorps en vue d’une première administration chez l’être humain. Les anticorps découverts et/ou conçus à l’aide de la plateforme technologique de Curia sont utilisés en clinique et nous avons mené avec succès plus de 230 campagnes de découverte d’anticorps au bénéfice de la communauté biotechnologique. »

La rapidité, l’expertise scientifique et l’efficacité permettent de surmonter les forts taux de rotation de la découverte précoce d’anticorps et d’assurer la mise en marché de nouveaux produits thérapeutiques. Le symposium mettra en lumière la plateforme technologique et les services intégrés de Curia, en exerçant un focus sur le développement de modèles murins améliorés pour la génération d’anticorps et le criblage de cellules B uniques à haut débit. La combinaison du séquençage de nouvelle génération (SNG) et de la production recombinante rapide de quantités d’anticorps monoclonaux (AcM) purifiés (de milligramme en gramme) accélère considérablement l’identification des approches de développement de produits candidats.

Depuis 2017, Carterra commercialise son puissant biocapteur à haut débit LSA®, conçu pour l’analyse et la caractérisation des anticorps à l’aide de la résonance plasmonique de surface (ou SPR pour Surface Plasmon Resonance). Depuis le lancement de sa plateforme LSAXT l’année dernière, Carterra propose des produits en mesure d’effectuer l’analyse de petites molécules et permettre la découverte d’anticorps. La plateforme LSA a fait l’objet de plusieurs articles évalués par des pairs dans Science, Nature et Cell, détaillant le parcours de plusieurs produits thérapeutiques faisant leur entrée dans les essais cliniques. Lors du symposium, plusieurs scientifiques renommés du secteur biopharmaceutique partageront les éclairages propres à leurs domaines spécifiques de découverte de médicaments et mettront en évidence l’effet novateur de l’intégration de la technologie HT-SPR, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique et d’autres nouvelles technologies.

« Nous sommes enchantés de nous associer à Curia pour organiser ce symposium. Les symposiums de Carterra sont des événements scientifiques que nous organisons chaque année aux États-Unis et en Europe », précise Chris M. Silva, vice-président du marketing et des produits chez Carterra, avant d’ajouter : « Ils nous permettent de partager les dernières avancées technologiques et les données significatives générées par les flux de travail des scientifiques utilisant les plateformes sans étiquette de Carterra. Nous rendre dans le nord-ouest du Pacifique nous permettra d’induire une meilleure compréhension de la technologie applicable aux domaines pharmaceutique et biotechnologique dans cette région. »

Cliquez ici pour vous inscrire à l’événement . L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité.

À propos de Curia :

Curia est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organization) avec plus de 30 ans d’expérience à son actif, qui exploite un réseau intégré de 27 sites à travers le monde et emploie plus de 3 500 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour commercialiser des traitements ayant un véritable impact sur la vie des personnes. Nos offres de produits biologiques et de petites molécules vont de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires et analytiques intégrées. Nos scientifiques, nos experts en processus et nos installations de pointe apportent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous réalisons toutes les étapes pour améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse suivante : www.curiaglobal.com .

À propos de Carterra, Inc. :

Carterra, Inc. est une société privée. Sa technologie HT-SPR délivre aux clients du secteur de la découverte de médicaments à petites et grandes molécules un débit de criblage et de caractérisation et des fonctionnalités qui s’adaptent aux applications de niveau omique, ramenant ainsi des mois de travail à quelques jours à peine. Nos solutions ont permis la mise au point de nombreux traitements et de recherches révolutionnaires. Elles ont appuyé les chercheurs universitaires et translationnels ainsi que les sociétés biopharmaceutiques spécialisés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des neurosciences, entre autres. Carterra est domiciliée à Salt Lake City, dans l’Utah, et exploite des centres d’expérience client situés à San Francisco, Salt Lake City et Boston, ainsi qu’à Manchester, en Angleterre, et à Munich, en Allemagne. Les produits Carterra sont disponibles en Asie-Pacifique et en Océanie par l’intermédiaire de notre distributeur exclusif, Revvity. Pour en savoir plus, consultez le site www.carterra-bio.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn ou X (Twitter).

Coordonnées Curia :

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

Interlocutrice auprès des médias :

Cheri Salazar

(408) 594-9400

csalazar@carterra-bio.com

