Customertimes annonce le lancement de CT Vision sur Salesforce AppExchange, la place de marché mondiale pour le cloud d’entreprise

Les clients de Customertimes peuvent désormais bénéficier d’une puissante application mobile pour les opérations Retail.

NEW YORK, 7 octobre 2021/PRNewswire/ — Customertimes annonce le lancement de CT Vision sur Salesforce AppExchange, permettant aux clients de rationaliser et d’améliorer le processus des opérations de ventes au détail. Solution native de Salesforce et faisant partie de la série de produits primés CT Mobile, CT Vision offre des performances accrues avec une disponibilité en ligne et hors ligne.

Basé sur la plate-forme Salesforce, l’outil CT Vision de Customertimes est actuellement disponible sur AppExchange à l’adresse https://appexchange. salesforce.com/ appxListingDetail?listingId= a0N3u00000PGQktEAH .

CT Vision

Grâce à une technologie innovante de reconnaissance d’image pour la vérification des magasins de détail, CT Vision améliore l’exécution des visites en assurant le calcul de la part de rayon et la conformité du planogramme avec la fonctionnalité d’audit photo. La qualité d’image est garantie, vous pouvez suivre les indicateurs de performance clés par type d’étagère et de scène, et obtenir des informations de données exploitables en quelques secondes, le tout à partir de votre appareil mobile.

Les résultats sont immédiatement disponibles dans votre instance Salesforce pour la création de rapports, l’analyse et l’examen par les parties prenantes.

Commentaires concernant la nouvelle

« Nous sommes ravis de partager CT Vision sur AppExchange », déclare Anna Markova, chef de produit chez CT Software. « Cet outil dédié aux opérations de vente au détail optimisé par l’IA peut faire gagner du temps aux commerciaux et, comme tous les produits CT Mobile, peut entraîner des gains d’activité et d’efficacité pour nos clients ».

« CT Vision de Customertimes est un ajout bienvenu à AppExchange, qui alimente la transformation numérique des clients en fournissant des opérations de vente au détail efficaces », a déclaré Woodson Martin, directeur général de Salesforce AppExchange. « AppExchange est en constante évolution pour permettre à ses partenaires de créer des solutions de pointe pour favoriser la réussite des clients. »

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, la première place de marché mondiale pour le cloud d’entreprise, permet aux entreprises de vendre, entretenir, commercialiser et se développer selon des méthodes entièrement nouvelles. Avec plus de 6 000 solutions, 9 millions d’installations clients et 117 000 évaluations par des pairs, il s’agit de la source la plus complète de technologies cloud, mobiles, sociales, IoT, analytiques et d’intelligence artificielle pour les entreprises.

Salesforce, AppExchange et autres sont parmi les marques de commerce de salesforce.com, inc.

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est une société internationale de conseil et de logiciels qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1300 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre des solutions Salesforce en Europe de l’Est et primée en développement de produits, Customertimes Corp. a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, consultez le site www.customertimes.com .

Contact pour les médias:

Meriel Sikora

Customertimes 2

12-520-0059

meriel.sikora@customertimes. com