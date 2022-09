Dave and Buster’s va ouvrir 11 unités à travers l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte

Annonce un partenariat de franchise internationale avec Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group

DALLAS, 16 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Quelques mois seulement après avoir annoncé ses plans d’expansion internationaux, Dave & Buster’s signe sa première transaction multi-pays et multi-unités.

« Nous nous réjouissons d’annoncer notre partenariat avec Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group pour développer la marque Dave & Buster’s sur les principaux marchés d’Asie occidentale », a déclaré Antonio Bautista, directeur du développement international de Dave & Buster’s.

La marque débutera son expansion avec des sites au Royaume d’Arabie Saoudite, puis aux Émirats arabes unis et en Égypte.

« Dave & Buster’s est une marque de divertissement de premier ordre, et ce partenariat de franchise constitue une étape stratégique pour notre organisation alors que nous continuons à développer notre portefeuille de divertissement et d’hôtellerie dans la région, » a déclaré Mishal Alhokair, PDG adjoint du groupe Abdul Mohsen Al Hokair Holding.

Pour stimuler son expansion internationale, Dave & Buster’s a mis au point des initiatives stratégiques clés qui soutiennent la pénétration du marché mondial de manière unique :

Empreinte personnalisable pour stimuler l’économie des boîtes sur chaque marché, selon les besoins

Localisation des menus à haute résonance régionale

Modèle de tarification exclusif et dynamique

Programmes de marketing global qui sont indépendants sur le plan démographique et qui peuvent être exécutés localement.

Une stratégie et des forfaits de divertissement différenciés et uniques

Divertissement localisé et programmation partielle du 3e jour

« Avec quatre décennies d’expérience à la tête du marché, une équipe de direction chevronnée et une infrastructure de centre d’assistance de premier ordre, Dave & Buster’s est prêt à “RUN THE FUN” pour nos partenaires et clients internationaux », a ajouté Antonio Bautista.

Pour tout complément d’information sur les opportunités de franchises, veuillez consulter le site www.daveandbusters.com/ franchising ou envoyer un e-mail à l’adresse InternationalDevelop ment@daveandbusters.com

À propos de Dave & Buster’s

Fondée en 1982 et basée à Coppell, au Texas, la société Dave & Buster’s Entertainment, Inc., est le propriétaire et l’opérateur de 200 sites en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de premier plan aux clients par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster’s et Main Event. Dave & Buster’s possède 148 restaurants dans 41 États, à Porto Rico et au Canada et offre aux clients la possibilité de « prendre un verre, se restaurer et se divertir », dans un seul et même endroit. Chaque restaurant propose une carte avec un grand choix d’entrées et de hors-d’œuvre, une sélection complète de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi qu’une vaste palette d’attractions de divertissement axées sur les jeux et le visionnage de sports en direct et d’autres événements télévisés. Main Event exploite 52 centres dans 17 États du pays, et propose un bowling de pointe, des jeux de laser, des centaines de jeux d’arcade et de réalité virtuelle, ce qui en fait le lieu idéal pour permettre aux familles de jouer ensemble et de créer des souvenirs. Pour tout complément d’information sur chaque marque, veuillez consulter les sites www.daveandbusters.com w ww.mainevent.com

À propos d’Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group « Croyez en ce que vous faites et vous deviendrez le maître de votre art »

Cette phrase a inspiré le cheikh Abdul Mohsen Al Hokair pour l’ouverture de son premier parc à thème à Riyad, qui a représenté « un progrès sans précédent » dans le secteur du tourisme et du divertissement, et qui fut le produit d’une simple « coïncidence ». Ici, au sein du groupe Abdul Mohsen Al Hokair Holding, nous avons transformé « le rêve » en une industrie organisée qui aspire à être la meilleure aux niveaux local, régional et international. La démarche du Cheikh Abdul Mohsen a été encouragée par le besoin de tourisme et de divertissement dans la région du Golfe, qui a conduit à l’ouverture de parcs et de centres de loisirs en 1978, faisant de lui le Cheikh du tourisme dans cette région. Les racines de nos entreprises reposent sur la recherche et la planification ainsi que sur la prise en compte de tous les aspects de la réussite.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes nous admirent avec beaucoup d’estime et de respect. Chacune de nos sociétés a sa propre « success story » et, ensemble, elles nous ont permis de devenir une holding, une entité qui chapeaute toutes les entreprises et activités. La holding est la société mère et garante de nos activités. Elle a vu le jour dès la création d’un réseau par le Cheikh Abdul Mohsen qui a ouvert la voie à la réussite que nous espérons poursuivre.