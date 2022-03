Delphix nomeia Robert Stevenson como VP de Operações no Japão

Stevenson tem mais de três décadas na liderança das principais organizações de tecnologia da terceira maior economia do mundo

REDWOOD CITY, Califórnia, March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Delphix, empresa de dados líder do setor de DevOps, anunciou hoje a nomeação de Robert Stevenson como VP de Operações no Japão. Stevenson será encarregado de liderar a próxima fase de crescimento da Delphix no Japão e de criar uma equipe para acelerar os negócios na terceira maior economia do mundo.

“Robert tem uma experiência incomparável em mercado e liderança local e terá um papel fundamental durante o crescimento da Delphix no Japão”, disse Steven Chung, Presidente de Operações de Campo Mundiais da Delphix. “Automação, velocidade e segurança dos dados são essenciais para que as organizações apoiem DevOps e a transformação digital.”

Stevenson traz mais de três décadas de experiência em funções empreendedoras e de liderança em organizações de tecnologia para a Delphix no Japão – a destacar, experiência em escalas e players de tecnologia estabelecidos.

Ele já ocupou vários cargos de liderança no mercado japonês na BEA, EMC-Dell, Lenovo e Avaya, e liderou o crescimento de startups como Documentum, Tanium e Sumo Logic.

“A Delphix já está crescendo no mercado japonês e estamos apenas começando a aproveitar as oportunidades do uso de dados para estimular a verdadeira transformação digital”, disse Stevenson. “Estou muito contente em poder unir minha experiência no mercado japonês com a missão da Delphix de revelar o potencial dos dados para as empresas. Queremos ajudar todas as empresas a se transformarem em empresas de dados.”

Sobre a Delphix

A Delphix é a empresa de dados líder do setor de DevOps.

Os dados são essenciais para o teste de lançamentos de aplicativos, modernização, adoção de nuvem e programas AI/ML. Disponibilizamos uma plataforma de dados DevOps automatizada para todos os aplicativos corporativos. A Delphix mascara os dados para conformidade com a privacidade, protege os dados de ransomware e fornece dados eficientes e virtualizados para CI/CD.

Nossa plataforma inclui APIs essenciais de DevOps para provisionamento de dados, atualização, retrocesso, integração e controle de versão. As empresas líderes, incluindo Choice Hotels, J.B.Hunt e Fannie Mae, usam a Delphix para acelerar a transformação digital. Para mais informação, visite www.delphix.com ou siga-nos no LinkedIn, Twitter, e Facebook.

