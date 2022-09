Deriv X – une plateforme de trading CFD personnalisable à souhait

Amérique du Sud, Asie, Afrique, 02 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv Group Ltd, fournisseur international de plateformes et de services de trading, a lancé une plateforme de trading de CFD, Deriv X, une version en marque blanche de DXtrade.

Deriv X, le dernier-né de la gamme de plateformes de trading du groupe Deriv, a été développé en collaboration avec Devexperts, un fournisseur de logiciels pour les sociétés financières internationales, sur la base de DXtrade, la solution de trading SaaS de Devexperts.

Deriv X, personnalisable à souhait, propose le trading de CFD sur les marchés financiers les plus populaires – forex, matières premières et cryptomonnaies. Deriv a également intégré ses indices synthétiques exclusifs à la plateforme. Ces indices sont disponibles pour le trading 24h/24 et 7j/7 et imitent les mouvements réels du marché sans être affectés par les événements politiques et économiques. Les indices synthétiques offrent une expérience différente aux clients et sont basés sur un générateur de nombres aléatoires cryptographiquement sécurisé et régulièrement audité par un tiers indépendant pour l’équité. Ces caractéristiques uniques font des indices synthétiques l’un des instruments de trading les plus populaires parmi les clients de Deriv.

Indices de volatilité – Deriv X

Deriv X est également équipé d’une large gamme d’outils de trading, faisant de la plateforme un excellent choix pour les débutants et les traders professionnels.

Les débutants peuvent bénéficier de fonctionnalités clés, notamment :

Une interface personnalisable qui permet aux traders de glisser et déposer des widgets, créant ainsi des mises en page uniques dans plusieurs espaces de travail.

Un journal de trading intégré et un tableau de bord pour stocker tous les rapports et aider à suivre et analyser l’activité de trading.

Un graphique avec plus de 90 indicateurs et 13 outils de dessin pour permettre aux traders d’analyser plusieurs transactions simultanément.

Tradez le Forex sur Deriv X

Alors que les traders professionnels peuvent également profiter de ces avantages :

De multiples widgets pouvant être configurés dans un espace de travail et déplacés d’un espace de travail à un autre ou même dans une fenêtre distincte. Par exemple, si un trader s’appuie sur l’analyse technique, il peut créer un espace de travail composé uniquement de widgets graphiques.

La fermeture partielle de la position, qui permet aux traders de mettre en œuvre des stratégies de trading plus complexes en matière de gestion des risques.

Le trading en un clic que les traders peuvent activer en reliant des listes de surveillance personnalisables à travers des widgets.

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur Deriv X et accessibles via la plateforme de trading en ligne et l’application de trading mobile iOS / Android . La plateforme est actuellement disponible pour les traders du monde entier, à l’exception de ceux résidant en Europe.

Jean-Yves Sireau, PDG de Deriv, a commenté le lancement de Deriv X : ” L’innovation a toujours été au cœur de notre stratégie de développement. Deriv travaille en permanence à l’introduction de nouveaux produits et services afin de donner à nos clients la possibilité d’utiliser les dernières technologies et de maximiser leurs chances de réussite. Nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons, et nous utilisons toutes nos ressources pour les aider à avoir toujours une longueur d’avance sur le marché.”

Vitaly Kudinov, Vice-Président du développement commercial chez Devexperts a déclaré : “Les startups et les brokers confirmés savent que les plateformes de trading ne sont pas de simples outils. Les plateformes de trading sont des éléments clés de leur activité. Le succès d’un broker dépend fortement de la simplicité et de la convivialité de sa plateforme pour les clients, ainsi que de la facilité et de la rapidité avec lesquelles elle peut être mise à l’échelle pour prendre en charge des comptes utilisateurs x2, x5, x10, voire x100. Pour y parvenir, certains brokers créent leur propre logiciel, ce qui est un parcours long et coûteux. Le chemin pour créer l’ergonomie et l’adaptabilité de la plateforme Deriv X a été extrêmement court puisqu’il s’agit d’une marque blanche de DXtrade. Je suis ravi de voir la communauté internationale des traders de Deriv profiter de Deriv X – une plateforme que nous avons construite avec passion et intégrité.”

À propos de Deriv

Deriv est l’un des plus anciens brokers du secteur. Son histoire commence en 1999, avec un seul bureau et se poursuit aujourd’hui avec 16 bureaux dans 13 pays différents et plus de 850 membres d’équipe. La mission première de Deriv est de rendre le trading accessible à tous, partout. Et la société progresse certainement vers son objectif, en introduisant constamment de nouvelles plateformes et de nouveaux services pour sa clientèle croissante.

