Des grappes de serveurs racine gérés par l’ICANN pour renforcer l’infrastructure Internet de l’Afrique

L’installation par l’ICANN d’une grappe de serveurs permettra une connectivité plus rapide et plus robuste au Kenya.

ISTANBUL, le 28 février 2022 /PRNewswire/ — Les utilisateurs d’Internet en Afrique bénéficieront bientôt d’un accès plus rapide et d’une meilleure protection contre les cyberattaques grâce à l’installation de deux grappes de serveurs racine. La Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), l’organisation internationale à but non lucratif qui assure la coordination du système des noms de domaine et joue un rôle clé dans le maintien d’un Internet mondial, interopérable et sûr, a annoncé l’installation de deux nouvelles grappes de serveurs racine gérés par l’ICANN (IMRS) en Afrique, dont une au Kenya. Il s’agit pour l’ICANN du tout premier investissement de ce type en Afrique.

Aujourd’hui, 33 % de la population en Afrique a accès à Internet. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), le nombre d’utilisateurs d’Internet en Afrique a augmenté de 23 % entre 2019 et 2021. Cette croissance est portée par une force de travail urbaine jeune, éduquée et férue de numérique, pour qui l’adoption et la consommation de services en ligne sont devenus une seconde nature.

L’installation des grappes IMRS apportera une capacité indispensable pour soutenir la croissance de l’utilisation de l’Internet en Afrique. Celle-ci, à son tour, permettra d’étayer la croissance économique et de créer des opportunités pour une grande partie des nouveaux utilisateurs d’Internet. Les grappes permettent que les requêtes Internet provenant d’Afrique puissent être traitées dans la région, sans dépendre de réseaux et de serveurs situés dans d’autres parties du monde, avec à la clé une réduction de la latence et une amélioration de l’expérience des internautes dans toute la région.

« Le développement de notre infrastructure en Afrique est conforme à la mission de l’ICANN, qui consiste à garantir que l’Internet reste sûr, stable et résilient dans le monde entier », a déclaré Göran Marby, président et directeur général de l’ICANN. « L’installation de grappes de serveurs en Afrique est une étape essentielle pour accroître l’accès à Internet et renforcer sa stabilité sur l’ensemble du continent. Bien sûr, cela n’aurait pas été possible sans la participation de la communauté locale. Nous sommes reconnaissants au ministère des TIC, de l’Innovation et des Affaires de la jeunesse du Kenya pour son soutien à l’établissement d’une grappe IMRS dans son pays et son engagement à faire progresser l’Internet dans le continent. »

En permettant une connectivité efficace en Afrique, l’ICANN, qui est membre du Secteur du développement des télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-D), contribue également à l’objectif de l’initiative portée par la coalition numérique Partner2Connect, qui cherche à favoriser la connectivité et la transformation numérique des communautés « difficiles à atteindre ».

« La coalition numérique Partner2Connect représente pour le secteur des TIC une occasion unique d’adopter une approche globale, d’encourager de nouveaux partenariats et de mobiliser les ressources nécessaires pour connecter ceux qui ne sont pas encore connectés », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, directrice du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT. Je me réjouis de l’engagement de l’ICANN envers les objectifs de la coalition Partner2Connect, qui visent à doter l’Afrique d’une infrastructure Internet critique et à promouvoir la connectivité universelle et la transformation numérique.

Joseph Mucheru, E.G.H, secrétaire de cabinet au ministère kenyan des TIC, de l’Innovation et des Affaires de la jeunesse, a salué l’investissement. « Nous saluons cette initiative comme une évolution positive qui s’inscrit à la fois dans le cadre de la stratégie africaine de transformation numérique (2020-2030) et, plus spécifiquement, dans celui du plan directeur pour l’économie numérique du Kenya, où les infrastructures sont considérées comme l’un des cinq piliers essentiels à la transformation numérique de l’économie. Nous remercions donc l’ICANN pour la confiance qu’elle nous accorde en choisissant à nouveau le Kenya pour héberger cette importante infrastructure, qui profitera non seulement au Kenya mais aussi au reste de l’Afrique et du monde. La mise en œuvre de cette initiative sera un élément majeur pour accélérer le programme de transformation numérique au Kenya. »

Les grappes réduiront le temps de chargement des sites web, notamment en cas de pics d’utilisation de l’Internet. Cela apportera des avantages immédiats aux internautes de tout le continent qui accèdent quotidiennement à Internet. Le plus important est peut-être que les nouvelles grappes IMRS réduiront l’impact d’une éventuelle cyberattaque sur le continent. Les cyberattaques par déni de service distribué (DDoS) visent à saturer les serveurs par une avalanche de requêtes. Avec deux grappes IMRS distinctes ainsi qu’une largeur de bande et une capacité de traitement des données plus élevées, le risque d’interruption de l’Internet en raison d’une cyberattaque sera considérablement réduit. L’augmentation de la capacité réduit l’impact des attaques.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus vaste de l’ICANN visant à étendre la présence mondiale de ses serveurs racine en ajoutant les deux grappes exploitées et gérées par l’ICANN en Afrique aux grappes existantes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Ressources médias

L’ICANN en Afrique : questions fréquentes.

Serveur racine géré par l’ICANN (IMRS) : questions fréquentes.

À propos de ICANN

La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s’identifier entre eux. L’ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l’échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu’organisation à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.