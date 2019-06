Des programmes numériques de Scholastic pour soutenir l’éducation de 23 000 élèves du primaire au collège en Amérique latine

NEW YORK, 11 juin 2019 /PRNewswire/ — À compter de l’année scolaire 2019-2020, 23 000 élèves du primaire au collège en Amérique latine pourront accéder aux programmes numériques de Scholastic (NASDAQ: SCHL), la société mondiale d’édition, d’éducation et de médias pour enfants en phase d’intégration à Knotion®, une plate-forme d’apprentissage globale avec un programme d’enseignement basé sur la conception et la résolution de problèmes qui est alignée aux objectifs de développement durable établis par les Nations Unies à l’horizon 2030. Les écoles ayant choisi de mettre en œuvre le programme de Knotion auront désormais un accès complet à Scholastic Literacy Pro™, Scholastic Literacy Pro Library, BookFlix®, etTrueFlix, des solutions qui permettent d’améliorer l’alphabétisation des élèves et favoriser l’apprentissage moyennant un contenu de haute qualité. Knotion est largement réputée pour sa collaboration avec des entités bien établies telles qu’Apple, Google, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dès à présent, Scholastic.

« Scholastic est ravie de collaborer avec Knotion et de fournir aux élèves et enseignants d’Amérique latine un accès à nos programmes d’alphabétisation numérique à travers l’écosystème d’apprentissage innovant de Knotion », a déclaré la directrice générale adjointe chargée des ventes à l’exportation et du marketing chez Scholastic, Anne Boynton-Trigg. « En travaillant coude à coude avec Knotion, nous continuerons à élargir l’accès à des contenus authentiques et de grand intérêt afin d’aider encore plus d’enfants à découvrir le plaisir et la magie de la lecture, mais également à atteindre leur plein potentiel à l’école et dans la vie en général », ajoute-t-elle.

Voici les solutions numériques de Scholastic proposées par Knotion :

Scholastic Literacy Pro est actuellement utilisé dans 46 pays. Il s’agit d’un programme adaptatif d’évaluation en ligne destiné aux élèves du primaire au secondaire qui permet d’évaluer la compréhension écrite et créer des listes de livres personnalisées en fonction des intérêts et du niveau de lecture de chaque élève. Les enseignants peuvent suivre les progrès de leurs élèves moyennant des rapports basés sur des données qui fournissent des informations pour la formation ciblée, et ce afin d’aider les élèves à atteindre les objectifs essentiels de compétence et de référence.

« Knotion a su trouver les meilleures sociétés partenaires du monde. En effet, Scholastic est le titan du développement des compétences de base en lecture et en écriture pour toute la vie », a déclaré le PDG de Knotion, Noel Trainor.

« Chez Knotion, nous sommes ravis de compter sur Scholastic en tant que partenaire. Cette association nous permettra non seulement de doter nos élèves d’une base plus solide en vue de leur alphabétisation, mais elle augmentera aussi leur intérêt et leur amour pour la lecture », a déclaré la responsable de l’apprentissage et de l’inspiration chez Knotion, Noemi Valencia.

