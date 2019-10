BEIJING, 25 octobre 2019 /PRNewswire/ — Reportage avec contenu vidéo issu par China.org.cn et portant sur la campagne « 5G is on: Become a K-pop idol with 5G » (La 5G est là : devenez une star de la K-pop grâce à la 5G) à Séoul, en Corée du Sud.

La Corée du Sud est bien connue pour la K-pop et sa culture de danse de rue, mais imaginez-vous pouvoir danser avec votre star préférée n’importe où, n’importe quand ?

C’est désormais chose possible grâce à l’un des principaux opérateurs de télécommunications sud-coréen. LG Uplus a récemment introduit un service de réalité augmentée (RA) qui permet aux utilisateurs de danser avec une star de la K-pop via un smartphone 5G.

Laura Zheng, notre animatrice vidéo, vous explique comment faire.

Cette application s’appelle AR Live. Elle propose tout un ensemble de contenus en réalité augmentée permettant aux utilisateurs de voir des avatars holographiques préenregistrés en mouvement. Avec cette application, les utilisateurs peuvent s’enregistrer en train de danser à côté d’une image virtuelle de leur star préférée.

Comparée aux services 4G, la technologie 5G permet d’offrir des expériences de réalité augmentée bien mieux intégrées et plus intéressantes grâce à une densité de connexion extrêmement élevée et une latence plus faible.

Danseur figurant dans la vidéo : Groove-K

Animatrice, Laura Zheng : Très belle pose. Alors, que penses-tu de cette application ?

Groove-K : Je joue beaucoup sur mon smartphone et je trouve que cette application est plus amusante que de jouer à des jeux. J’ai l’impression de danser avec de vraies stars. C’est marrant et original.

Laura Zheng : Que penses-tu de la 5G et en quoi va-t-elle changer nos vies selon toi ?

Groove-K : Lorsque j’achète un nouveau téléphone, il n’y a pas énormément de choses qui m’impressionnent, mais cette application semble proposer un éventail d’activités beaucoup plus large, et je n’ai pas encore tout vu. Comparée aux autres applications, elle offre beaucoup plus de trucs amusants.

Groove-K : Avant, je m’entrainais à reproduire la chorégraphie de mes idoles en regardant la télévision, mais maintenant, grâce cette application, je peux m’entrainer avec elles en duo. C’est tellement mieux. Je peux maintenant utiliser mon smartphone pour regarder, mémoriser et m’entrainer à reproduire des chorégraphies. C’est beaucoup plus pratique.

Vidéo – https://www.youtube.com/watch? v=S6RAafGDC5w