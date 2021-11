DriveWealth s’associe à la licorne Fintech Chipper Cash pour offrir un accès inédit aux actions américaines en Ouganda

La technologie DriveWealth démocratise les opportunités d’investissement aux États-Unis pour la population ougandaise

JERSEY CITY, New Jersey, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ — DriveWealth, LLC, un pionnier de l’investissement fractionné et de la finance intégrée, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Chipper Cash, la startup et fintech africaine à la croissance la plus rapide permettant des transferts d’argent d’individu à individu et des paiements transfrontaliers pour près de quatre millions d’utilisateurs. La technologie de négociation fractionnée en temps réel de DriveWealth et l’infrastructure de courtage basée sur API permettront à la population ougandaise d’accéder pour la première fois à des investissements en actions américaines à un prix abordable.

Selon la Banque mondiale, environ 66 % de la population d’Afrique subsaharienne n’avait pas accès à un compte bancaire en 2020. Tandis que cette même importante population d’Afrique s’est de plus en plus tournée vers les technologies pour créer un système financier plus inclusif, investir sur les marchés boursiers américains nécessitait des minimums de fonds élevés et n’était accessible qu’aux personnes ayant des revenus élevés, laissant pour compte une grande partie de la population ougandaise. Grâce à son partenariat avec DriveWealth, Chipper Cash donne aux investisseurs ougandais ordinaires un accès sûr et abordable au marché boursier américain pour la première fois. Les utilisateurs pourront désormais investir sur une base d’équivalence en dollars (c’est-à-dire des actions fractionnées) dans plus de 6 000 titres et ETF américains, ce qui permettra aux consommateurs d’investir sans exigences minimales.

« Équiper les investisseurs défavorisés avec les outils dont ils ont besoin pour briser les barrières à l’investissement est une étape critique vers la démocratisation de l’investissement dans le monde entier », a déclaré Bob Cortright, fondateur et PDG de DriveWealth. « Ce que Chipper Cash a été en mesure d’accomplir en quelques années seulement, c’est d’aider les Africains à accéder à une gamme de services financiers à moindre coût depuis leur téléphone. Nous sommes ravis de nous associer à Chipper Cash pour aider les investisseurs à construire des richesses à long terme en investissant dans des actions américaines. »

« Nous sommes ravis d’ajouter l’investissement dans les actions américaines à notre plateforme pour compléter nos offres initiales de transactions d’individu à individu et de paiements transfrontaliers », a déclaré Ham Serunjogi, PDG de Chipper Cash. « Grâce à notre partenariat avec DriveWealth, le marché américain est désormais facilement accessible à tous les membres de la population ougandaise. Cela permettra aux citoyens d’améliorer leur bien-être financier et de prendre les rênes de leur avenir financier. »

Après le déploiement de cette offre en Ouganda, Chipper Cash prévoit de fournir un accès à la négociation fractionnée des actions américaines grâce à son partenariat avec DriveWealth au Nigeria et à l’Afrique du Sud.

À propos de DriveWealth

DriveWealth, le pionnier de la négociation fractionnée d’actions et de l’investissement intégré, est une entreprise technologique visionnaire qui permet à plus de 100 partenaires dans le monde entier d’engager leurs clients en plaçant les marchés au creux de leur main. Nous pensons que l’avenir est au fractionnement, à la transaction et à la mobilité. Chaque appareil mobile devrait être une passerelle pour accéder aux produits d’investissement et d’épargne, aux services, aux conseils et à l’assistance pour les citoyens du monde de tous les âges, de tous les stades de richesse et de tous les niveaux d’expertise financière. Les conseils inégalés de DriveWealth et la plateforme technologique industrielle basée sur cloud permettent aux partenaires d’offrir de manière transparente des expériences d’investissement de marque pour stimuler l’acquisition de clients, la fidélisation, la rétention et la croissance des revenus. L’engagement de DriveWealth envers l’évolution et l’innovation continues en fait le partenaire de choix pour propulser l’avenir de l’investissement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur drivewealth.com ou suivez-nous sur Twitter @DriveWealth.

