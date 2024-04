Duck Creek Organiza One Duck Creek Summit Anual para Desenvolver Conexão, Pertencimento e Comunidade

COLUMBIA, S.C., April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, apresenta One Duck Creek Summit em Columbia, Carolina do Sul, reunindo funcionários de todo o mundo. Os participantes são reconhecidos por suas funções nos muitos conselhos e programas que ajudam a Duck Creek a criar uma cultura de excelência em seguros e tecnologia.

O grupo diversificado se reunirá nos próximos dois dias para discutir as metas e objetivos do ano passado e planejar o futuro para continuar aprimorando a cultura premiada da Duck Creek. A Duck Creek se esforça para promover uma cultura de pertencimento e respeito, onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas.

“Como empresa global, reconhecemos a importância de uma força de trabalho diversificada e inclusiva que reflita as comunidades e os clientes que atendemos”, disse Amy Bayer, Diretora Global de D&I, Engajamento e Cultura da Duck Creek. “Acreditamos que nossos programas de DE&I sejam imperativos para nossos funcionários, mas também uma vantagem estratégica que nos permite inovar, colaborar e oferecer melhores soluções para nossos clientes. O One Duck Creek Summit é uma grande oportunidade para comemorar nossas conquistas, compartilhar as melhores práticas e inspirar uns aos outros a continuar desenvolvendo uma grande cultura.”

A Cúpula tem início com Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. Jackowski destacará a importância de promover valores fortes da empresa que se concentrem na diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (DEI&B) e uma experiência positiva para os funcionários. A Cúpula também conta com palestrantes que capacitam os funcionários a se conectarem e aprenderem sobre outros locais de trabalho e culturas de sucesso.

“Temos orgulho em reconhecer e celebrar as diferentes histórias, ideias e experiências que nossos funcionários trazem para a Duck Creek”, disse Courtney Townsend, Diretora de Recursos Humanos da Duck Creek Technologies. “Nutrir um ambiente de pertencimento e inclusão é a base de uma experiência excepcional dos funcionários e uma fonte de vantagem competitiva e inovação. Nosso local de trabalho flexível e global nos permite atrair e reter os melhores talentos, independentemente da localização, e capacita nossos funcionários a trabalhar de maneira que atenda às suas preferências e necessidades.”

Um dos destaques da cúpula anual é um evento de impacto social. Este ano, a Duck Creek fez uma parceria com a Ronald McDonald House Charities em Columbia. Os participantes da cúpula apoiarão o programa Pack-a-Smile, oferecendo aos familiares próximos de crianças que recebem cuidados em hospitais locais um almoço rápido e nutritivo. Isso permite que os membros da família não tenham que sair do hospital ou fiquem sem saber quando será a próxima refeição.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X .

Contato com a Mídia:

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 9091740