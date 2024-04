EBC Financial Group s’associe à « Unis pour vaincre le paludisme », une campagne de la Fondation des Nations unies, pour protéger les enfants vulnérables et leurs familles contre le paludisme

EBC Financial Group intensifie les efforts d’éradication du paludisme en soutenant des interventions sanitaires essentielles et l’autonomisation des communautés

WASHINGTON, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, EBC Financial Group (« EBC ») a annoncé un nouveau partenariat avec « Unis pour vaincre le paludisme » (United to Beat Malaria en anglais), une campagne de la Fondation des Nations unies, visant à protéger les personnes les plus vulnérables contre le paludisme – une maladie transmise par les moustiques qui coûte chaque année la vie à plus de 600 000 personnes.

Ce partenariat soutient la campagne « Unis pour vaincre le paludisme », qui vise à améliorer l’accès à la prévention du paludisme et aux services de santé essentiels, conformément à l’objectif de la Fondation des Nations unies, à savoir parvenir à un monde en meilleure santé et plus équitable. La Fondation des Nations unies rassemble des idées, des personnes et des ressources pour favoriser le progrès mondial et relever les plus grands défis de l’humanité. Les initiatives de la Fondation des Nations unies ont collectivement protégé des dizaines de millions d’enfants contre la maladie, formé des partenariats pour apporter aide et espoir aux réfugiés et mobilisé les communautés pour qu’elles agissent en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable.

Devant le Capitole

EBC est honoré de s’associer à la campagne « Unis pour vaincre le paludisme » et d’unir ses forces pour éradiquer de manière efficace la maladie. Ce partenariat reflète l’engagement d’EBC en matière de responsabilité sociale des entreprises et de soutien aux enfants défavorisés. EBC reconnaît l’impact profond du paludisme sur la santé et le bien-être des régions touchées par la pauvreté, ainsi que les répercussions économiques qui en découlent, notamment en exacerbant la disparité entre les régions développées et les régions défavorisées. Le paludisme a un impact disproportionné sur les jeunes enfants : plus de 75 % des décès dus au paludisme concernent des enfants de moins de 5 ans. Un enfant meurt presque chaque minutes de cette maladie que l’on peut prévenir et traiter.

« Être invité au sommet des dirigeants de ‘Unis pour vaincre le paludisme’ en 2024 et assister à la mise en œuvre du plaidoyer a été pour moi non seulement un immense privilège, mais aussi une expérience enrichissante », a déclaré David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd, l’entité britannique d’EBC. « Observer depuis les premières loges l’impact que le groupe EBC peut avoir en s’engageant activement avec des organisations telles que ‘Unis pour vaincre le paludisme’ réaffirme notre engagement à faire évoluer la situation dans les communautés au service desquelles nous œuvrons ».

Perspectives de collaboration au sommet des dirigeants 2024 « Unis pour vaincre le paludisme »

« Notre partenariat avec le Groupe EBC repose sur un engagement commun à protéger les enfants et les familles les plus vulnérables du monde contre cette maladie mortelle, mais évitable », a confié Margaret McDonnell, directrice exécutive de la campagne « Unis pour vaincre le paludisme ». « Le soutien d’EBC permettra à notre campagne d’atteindre les communautés à risque et de déployer des interventions vitales dans les pays où le paludisme est endémique, afin de sauver des vies et d’améliorer le quotidien. »

Aujourd’hui, le paludisme est une maladie de la pauvreté et de l’inégalité en matière de santé. Elle est transmise à l’homme par les piqûres de moustiques anophèles, qui sont porteurs de la maladie mortelle causée par le parasite sanguin Plasmodium. Les outils de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme sont très bon marché, mais des millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à ces dispositifs vitaux. La moitié de la population mondiale reste exposée au risque de paludisme, avec plus de 240 millions de cas recensés par an. C’est en Afrique que la prévalence du paludisme est la plus forte, avec 94 % de tous les cas recensés dans le monde. Il touche de manière disproportionnée les jeunes enfants, les femmes enceintes, les populations déplacées et les communautés isolées ayant un accès limité aux soins de santé.

Le monde a déjà accompli des progrès remarquables dans la lutte contre cette maladie ancienne, en réduisant de moitié environ le taux de mortalité dû au paludisme. Avec un financement continu, un partenariat et une volonté politique, nous pouvons être cette génération qui mettra fin au paludisme pour de bon.

Outre le soutien financier, EBC cherche également à sensibiliser ses employés au paludisme et à les encourager à s’impliquer. Le mois dernier, Samuel Hertz, directeur des opérations de la région APAC chez EBC Financial Group, et David Barrett ont rejoint plus de 100 défenseurs, experts et dirigeants de la lutte contre le paludisme lors du sommet annuel « Unis contre le paludisme » à Washington DC. Cet événement sur trois jours a été l’occasion d’apprentissage, de mise en réseau et de plaidoyer en faveur d’un leadership mondial, mettant l’accent sur l’action collective nécessaire pour relever ce défi crucial en matière de santé publique. Par ailleurs, les employés d’EBC participeront à la prochaine édition de Move Against Malaria 5K (du 25 avril au 5 mai), une course à pied de 5 km organisée partout dans le monde en vue de collecter des fonds et de sensibiliser le public au problème du paludisme.

Move Against Malaria 5k Run 2024

Samuel Hertz a déclaré : « EBC s’est engagée à aider les enfants du monde entier, en reconnaissant que le paludisme est l’une des menaces les plus graves pour leur vie. Lors du sommet, nous avons pu nous rendre compte des progrès accomplis dans l’éradication du paludisme à l’échelle mondiale. Toutefois, cette entreprise nécessite un soutien important de la part de divers partenaires, et c’est pourquoi nous sommes ravis de nous joindre à cette coalition. Bien que le voyage à venir puisse être difficile et de longue haleine, nous savons bien qu’un changement significatif nécessite du temps et des efforts. Entreprise mondiale, EBC reconnaît sa responsabilité de contribuer à un monde meilleur. »

À l’avenir, EBC prévoit d’approfondir sa collaboration avec des organisations caritatives rattachées aux Nations unies et des partenaires mondiaux afin de renforcer les systèmes de santé dans le monde entier. Grâce à ces efforts et à son engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises, EBC vise à sensibiliser aux disparités en matière de santé et à promouvoir l’inclusion à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations, consultez les sites ebc.com et beatmalaria.org.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. Avec des bureaux stratégiquement situés dans des centres financiers de premier plan, tels que Londres, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapour, les îles Caïmans, Bangkok, Limassol, et bien d’autres villes encore, EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du globe.

Unis pour une cause : EBC Financial Group au sommet des dirigeants 2024 « Unis pour vaincre le paludisme »

Reconnu par de multiples récompenses, EBC est fier d’adhérer aux niveaux les plus élevés de normes éthiques et de réglementation internationale. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group ( Australia) Pty Ltd est réglementé par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne, et EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés qui témoignent de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans des institutions financières majeures, ayant habilement navigué à travers des cycles économiques importants, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec le plus grand sérieux qu’il mérite.

https://www.ebc.com/

À propos du programme « Unis pour vaincre le paludisme » de la Fondation des Nations unies

La Fondation des Nations unies est une organisation caritative indépendante créée pour travailler en étroite collaboration avec les Nations unies afin de relever les plus grands défis de l’humanité, de mettre en place des initiatives intersectorielles pour résoudre les problèmes à grande échelle et de favoriser le progrès au niveau mondial. Pour en savoir plus, consultez le site www.unfoundation.org.

La campagne « Unis pour vaincre le paludisme » de la Fondation des Nations unies réunit des partenaires et des sympathisants importants et de tous horizons afin de prendre des mesures urgentes pour mettre fin au paludisme et créer un monde en meilleure santé et plus équitable. Depuis 2006, « Unis pour vaincre le paludisme » s’efforce d’éduquer et de mobiliser les citoyens aux États-Unis et de par le monde pour sensibiliser l’opinion publique, collecter des fonds et faire entendre leur voix. La campagne collabore avec des partenaires dans les pays endémiques afin d’acheminer des ressources vitales pour protéger les populations les plus marginalisées et les plus vulnérables. En nous faisant les chantres d’un leadership, d’une volonté politique et de ressources accrus de la part des États-Unis et d’ailleurs, ainsi que d’outils et de stratégies plus holistiques et novateurs, nous pouvons être la génération qui mettra fin au paludisme une fois pour toutes. Pour en savoir plus, consultez le site www.beatmalaria.org.

