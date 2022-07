Écoute naturelle : Lancement de la toute nouvelle barre de son Hisense U5120G en Afrique du Sud

La barre de son innovante U5120G est dotée de 11 haut-parleurs multidirectionnels intégrés et d’un caisson de basse sans fil de 180 watts, pour un total de 510 watts de son de haute qualité. Le caisson de basse de huit pouces peut reproduire des sons de tout juste 40 Hz, ce qui permet d’ajouter des effets de basse profonds et puissants aux films, aux émissions de télévision, aux jeux et à la musique. Les appareils sont faciles à connecter et sont compatibles avec la technologie Bluetooth, pour une configuration en toute simplicité.

En ce qui concerne l’expérience sonore, la disposition des enceintes à l’intérieur de la barre de son U5120G crée un système surround avec un véritable son 5.1.2 ch. Un utilisateur a fait remarquer que, contrairement aux systèmes de son surround classiques, qui ne permettent d’obtenir les meilleurs effets surround qu’à un spectateur, la barre de son U5120G, grâce à sa fonction intuitive DTS Virtual:X et Dolby Atmos, fournit un son surround immersif et chaleureux à 360 degrés, peut importe l’emplacement des utilisateurs dans la pièce.

La barre de son U5120G prend en charge les sons haute résolution, ce qui lui confère une qualité sonore comparable à celle des studios d’enregistrement et des salles de concert. Sa technologie Hi-Remaster lui permet d’améliorer la qualité sonore d’autres sources d’entrée telles que les CD et les MP3. De nombreux utilisateurs ont salué cette fonction, affirmant qu’elle amplifiait les sons compressés en un signal audio plus étendu, plus chaud et plus riche qui ajoute de la profondeur et de la dimension à la musique ou aux films. Pour les besoins audio haut de gamme tels que les films et les jeux, la barre de son U5120G prend également en charge la 4k et la 3D, en traitant les données sans perte de qualité et en améliorant considérablement l’expérience globale de divertissement.

D’après les commentaires des utilisateurs, la barre de son U5120G peut être fixée facilement à un mur. Elle est également simple à configurer, grâce à une télécommande unique qui prend en charge EzPlay et à des menus intuitifs pour la personnalisation et le passage d’un mode audio à un autre. Si les utilisateurs ne souhaitent pas changer de mode audio manuellement, le mode AI EQ assisté par la technologie Hi-AT assure l’optimisation du son pour chaque scène. Que vous regardiez du sport, un film ou les actualités, que vous écoutiez de la musique ou que vous jouiez à un jeu, le mode AI EQ peut détecter votre activité et s’adapter afin de vous offrir la meilleure expérience sonore possible.