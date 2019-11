Elin Group passe une commande ferme auprès de De Havilland Canada portant sur l’achat de trois avions Dash 8-400

L’avion Dash 8-400 continue de s’imposer comme le turbopropulseur le plus avancé et le plus productif au monde

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ — De Havilland Aircraft of Canada Limited (« De Havilland Canada ») a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat d’achat ferme portant sur trois avions Dash 8-400. Elin Group, dont le siège social est situé au Nigéria, a des intérêts divers dans le développement immobilier, la production d’électricité, le développement agricole, l’industrie gazière, les mines, les activités maritimes et le secteur de l’aviation.

« La vitesse, le confort et la polyvalence de l’avion Dash 8-400 répondent parfaitement à nos exigences à un moment où nous recherchons des occasions de soutenir le secteur des ressources du Nigéria, notamment les activités pétrolières et gazières. Le turbopropulseur Dash 8-400 est déjà en service chez d’autres transporteurs au Nigéria et nous avons vu comment cet avion pouvait répondre à nos diverses exigences opérationnelles », a déclaré Caroline Pritheesh, directrice générale du groupe Elin. « Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec De Havilland Canada et nous sommes impatients de développer nos activités en tirant parti des capacités impressionnantes de l’avion Dash 8-400. »

« En tant qu’entrepreneuse dynamique et dirigeante animée d’une vision, je suis absolument ravie que De Havilland Canada et Elin Group Nigéria aient noué cette formidable relation commerciale qui permettra à Elin Group de fournir des services de pointe à ses clients du secteur de l’aviation », a déclaré Elizabeth Jack-Rich, directrice générale d’Elin Group. « Depuis toujours, j’avais en tête d’entamer une collaboration avec une entreprise reconnue pour ses capacités d’innovation et techniques afin de voir se concrétiser ma vision d’élargir nos services dans différents domaines économiques. Je suis particulièrement fière aujourd’hui de cette alliance avec De Havilland Canada. L’acquisition de l’avion Dash 8-400 pour nos activités au Nigéria est un pas dans la bonne direction et elle n’aurait pas pu se faire à un meilleur moment.

« J’aimerais souligner que notre démarche s’inscrit dans une perspective à long terme et que nous espérons élargir nos horizons dans d’autres domaines pour notre bien-être organisationnel collectif », a ajouté le Dr Jack-Rich.

« Nous sommes ravis d’accueillir Elin Group parmi nos clients et d’annoncer cette commande, la deuxième enregistrée depuis la relance de De Havilland Canada en juin dernier », a déclaré Todd Young, directeur des opérations de De Havilland Canada. « Profitant de l’excitation suscitée par la transition du programme d’avions Dash 8 à De Havilland Canada, nos équipes des ventes et du marketing concentrent leurs efforts sur la constitution d’une réserve de commandes afin d’accroître notre carnet de commandes et d’asseoir la position du Dash 8-400, réputé pour être le turbopropulseur le plus avancé et le plus productif du monde. L’Afrique continue d’être un marché témoin pour le Dash 8-400. La vitesse de l’appareil, ses performances par temps chaud et en haute altitude, ainsi que ses capacités de charge plus élevées sont des atouts majeurs pour les nouveaux marchés émergeant sur le continent. »

La première commande ferme reçue par De Havilland Canada après la relance de la société en juin 2019 a été signée par la république unie de Tanzanie, représentée par l’entreprise publique Tanzanian Government Flight Agency (TGFA).

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

En faisant l’acquisition du programme d’avions Dash 8, Longview Aviation Capital a fièrement relancé De Havilland Canada, l’une des marques les plus emblématiques du Canada. Le portefeuille de De Havilland Canada comprend la vente et la production de l’avion Dash 8-400, l’un des plus importants avions commerciaux du monde, ainsi que le support technique de la flotte mondiale d’avions Dash 8-100/200/300/400. La société est déterminée à maintenir la réputation de la marque qui, depuis 90 ans, est reconnue pour son expertise, son excellence et sa fiabilité dans ses activités manufacturières et commerciales, en s’appuyant sur son réseau mondial qui fournit à sa clientèle des services et un support de premier choix. De manière de plus en plus marquée, la société centre ses efforts sur la compétitivité des coûts de ses avions tout au long de leur cycle de vie.

