Emergent Technology™ acquiert Interpay Africa

SANTA CLARA, Californie, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ — Emergent Technology Holdings LP (« EmTech »), une société internationale de technologie financière, est heureuse d’annoncer l’acquisition d’Interpay Limited (« Interpay Africa »), une société de traitement de paiements basée au Ghana. Cette acquisition étend les activités du service de paiements numériques d’EmTech, Emergent Payments®, un fournisseur de paiements locaux dans 70 pays émergents.

Interpay Africa offre aux marchands africains un accès à des capacités de paiement locales et internationales par l’intermédiaire de plateformes d’échange d’argent mobile, de paiement traditionnel et de banques locales. La société compte plus de 40 employés répartis dans des bureaux au Ghana, au Bénin et au Pakistan.

« Cet investissement témoigne de l’engagement total d’EmTech envers l’Afrique et de sa conviction inébranlable en son potentiel. Les marchés africains sont extrêmement complexes et nécessitent une approche méticuleuse. », a déclaré Tim Davis, directeur général de la région EMOA pour EmTech. « Nous accélérons notre expansion en Afrique grâce à des solutions techniques éprouvées auprès de participants locaux et à une équipe sur le terrain ayant une compréhension approfondie de la culture de consommation et de l’environnement réglementaire. »

Emergent Payments est un facilitateur de paiement pour les marchands numériques à grande échelle en pleine expansion sur les marchés émergents. Grâce à une intégration d’interfaces de programmation d’applications (API) unique, les commerçants ont accès à des services de paiement locaux sur des marchés émergents en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. L’acquisition d’Interpay Africa marque le lancement de la stratégie Africa 20-20-20 d’EmTech, qui consiste à étendre les services d’Emergent Payments à 20 pays africains d’ici à 2020.

« L’Afrique offre d’incroyables opportunités de croissance en matière de commerce électronique. Sa jeune population de plus d’un milliard d’individus adopte rapidement les innovations technologiques et exige de plus en plus de biens et services, locaux et étrangers. Le paysage des paiements se développe rapidement. Nous sommes ravis de contribuer à la vision d’EmTech consistant à faire progresser davantage les services de paiement locaux dans la région et de fournir les meilleures solutions de réglementation, de fiscalité et de change aux marchands mondiaux. », a déclaré Saqib Nazir, PDG d’Interpay Africa.

EmTech lancera également ses jetons numériques G-Coin sur le marché africain en 2019. Les jetons G-Coin sont des certificats de propriété numériques d’or physique provenant de sources responsables et constituent une alternative viable aux monnaies locales volatiles.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer davantage de consommateurs africains au système financier. Grâce aux jetons G-Coin, les personnes non bancarisées et insuffisamment desservies peuvent maintenir leur richesse et interagir avec leur communauté, les entreprises locales et même les marchands mondiaux dont ils étaient auparavant coupés. », a expliqué Tim Davis.

« Une grande partie de la population africaine se trouve au bas de la pyramide. Si l’Afrique veut exploiter son potentiel, elle doit par conséquent inclure financièrement ce segment. Les téléphones mobiles et l’argent mobile ont donné de la visibilité à ce groupe, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. EmTech fait d’énormes progrès pour mettre au point un écosystème qui encourage une plus grande inclusion financière et nous nous félicitons de contribuer à cet effort de collaboration pour aller de l’avant. », a confié Saqib Nazir.

Interpay Limited a été rebaptisée Emergent Payments Ghana Limited et exercera ses activités sous le nom d’Emergent Payments Africa.

À propos d’Emergent Technology Holdings LP

Basée à Santa Clara, en Californie, la société Emergent Technology Holdings LP détient et exploite Emergent Payments®, Responsible Gold™ et G-Coin™. Elle connecte des marchands numériques à grande échelle à des méthodes de paiement locales dans plus de 70 marchés émergents en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. EmTech fournit également des solutions basées sur des chaînes de blocs qui permettent de suivre de l’or provenant de sources responsables de la mine à la raffinerie, de le stocker et de le numériser en jetons G-Coin sécurisés destinés à être investis, envoyés et dépensés dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.emergenttechnology.com et www.emergentpayments.net.

À propos d’Interpay Africa

Basée à Accra, au Ghana, et avec des bureaux au Bénin, en Afrique occidentale et à Lahore, au Pakistan, Interpay Africa est une société de traitement de paiement qui permet à des services financiers numériques de marchés émergents de se concentrer sur les trois piliers de la nouvelle économie numérique : le commerce électronique, l’inclusion financière et l’interopérabilité. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.interpayafrica.com.

