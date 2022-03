EMGA é o consultor da Annapurna Finance na captação de títulos de dívida no valor de 15 milhões de EUR com financiamento do OeEB

LONDRES, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Annapurna Finance captou 15 milhões de euros em títulos de dívida sênior no OeEB, o Banco de Desenvolvimento da Áustria. Este empréstimo oferecerá assistência financeira para seus clientes no espaço de microfinanças. O EMGA atuou como consultor da transação.

O financiamento de 15 milhões de euros chega em um momento em que as instituições financeiras do mundo todo estão explorando novas opções de financiamentos transnacionais para continuar a realizar seus objetivos.

“Aumentar a inclusão financeira é um de nossos principais objetivos estratégicos. Estamos, portanto, orgulhosos por trabalhar com a Annapurna – um parceiro experiente no campo das microfinanças,” declarou Sabine Gaber, membro da diretoria executiva do OeEB. “Em particular, as mulheres costumam ter acesso bastante limitado a serviços financeiros, razão pela qual estamos especialmente felizes, pois os nossos financiamentos irão apoiar mulheres empreendedoras e contribuir para melhorar a igualdade de gênero na Índia.”

Ao comentar sobre a transação, o CFO da Annapurna Satyajit Das disse: “A Annapurna está muito satisfeita e dá as boas-vindas ao OeEB como um novo parceiro de financiamento.” Mais adiante, Satyajit Das compartilhou: “Continuamos a crescer apesar da pandemia e o financiamento fornecido pelo OeEB ajudará a incrementar as nossas atividades enquanto gera um forte impacto positivo.” Ele também elogiou a equipe de consultoria do EMGA pelo fechamento do acordo.

O diretor executivo e chefe de Investment Banking do EMGA, Sajeev Chakkalakal, disse: “Foi um prazer poder comunicar a visão de empoderamento econômico da Annapurna na Índia e ter sucesso em estruturar e negociar esta solução de financiamento com o OeEB.” O diretor executivo Jeremy Dobson acrescentou que “a forte gestão e a sólida posição financeira da Annapurna foram os principais fatores que permitiram que Sajeev e a equipe de Investment Banking do EMGA realizassem este financiamento em conjunto com a sólida estrutura institucional e capacidade financeira que o OeEB representa.”

AAnnapurna Finance é uma das dez principais instituições financeiras não bancárias de microfinanças (NBFC-MFIs) na Índia. A Annapurna Finance foi criada com o propósito de servir seus clientes e inseri-los no mercado ao prestar serviços financeiros baseados nas suas necessidades. No momento, eles operam em 19 estados e gestionam ativos de mais de 640 milhões de euros na área de microfinanças e de micro, pequenas e médias empresas (MSME). A Annapurna está sediada em Bhubaneswar, em Odisha.

OOesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) tem operado como o Banco de Desenvolvimento da Áustria desde março de 2008. Sua especialidade é fornecer financiamento de longo prazo para a implementação de projetos do setor privado em países em desenvolvimento, o que cria desenvolvimento sustentável. Além disso, o OeEB fornece assistência técnica, que pode ser usada para melhorar o impacto do desenvolvimento dos projetos. Para mais informações, acesse https://www.oe-eb.at/

OEmerging Markets Global Advisory (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, ajuda instituições financeiras e empresas que procuram capitalização ou capital acionário. A equipe multinacional do EMGA combina as décadas de experiência necessárias para concluir transações em nome de seus clientes nos mercados emergentes e em economias de fronteira em todo o mundo, inclusive na Índia, que continua sendo um mercado-chave. Com um histórico comprovado na formação de capital e consultoria estratégica em diferentes ciclos econômicos, o EMGA continua aexpandir seu alcance geográfico e oferta de serviços, solidificando sua posição no mercado como um dos principais bancos de investimento no setor de mercados emergentes.