En élisant de nouveaux membres à son Conseil d’administration, le GMAC s’inscrit dans la continuité de son engagement en faveur d’une activité au service du bien commun

Une association regroupant les principales écoles de commerce à l’échelle mondiale qui prône l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation

RESTON, Virginie, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council (ou « GMAC »), une association à but non lucratif regroupant plus de 200 écoles de commerce partout dans le monde, annonce ce jour l’élection d’Itziar de Ros, doyenne adjointe à l’avancement et à l’engagement de l’IESE Business School pour son tout premier mandat, ainsi que la réélection de François Ortalo-Magné, doyen de la London Business School pour un nouveau mandat de quatre ans au sein de son Conseil d’administration. En outre, Jay Nibbe, ex-vice-président mondial des marchés chez EY, a été réélu au titre d’un deuxième mandat. Tous trois ont pris leurs fonctions le 1er juillet 2024.

Cette continuité du Conseil d’administration du GMAC assurée par la représentation de ses écoles membres réaffirme son engagement envers sa mission de se mettre à la fois au service des candidats potentiels disposant des compétences et de la volonté nécessaires pour embrasser la carrière commerciale, et des professionnels de l’éducation passionnés par les pratiques d’admission systémiques pour construire des cursus inclusifs tout en offrant un niveau d’éducation et des services connexes de qualité supérieure à leurs étudiants.

« Depuis 70 ans, nous cultivons la réputation de fournir aux écoles de commerce des outils d’évaluation leur donnant visibilité sur la préparation d’un étudiant potentiel à la rigueur académique de leurs programmes. Il est tout aussi important de former les professionnels de l’enseignement aux dernières approches marketing et de recrutement pour renforcer le vivier mondial de candidats, veiller à ce que notre programme de conférences et d’événements reste robuste et réponde aux besoins immédiats du secteur, et maintienne sa ligne d’information auprès des écoles sur les éclairages que nous tirons de notre recherche qui passe au peigne fin des segments spécifiques et des territoires à l’échelle mondiale » observe Joy Jones, PDG du GMAC. Et de poursuivre : « Notre conseil nouvellement constitué et notre personnel réparti sur plusieurs continents traduisent notre double investissement à long terme dans les écoles de commerce et dans les candidats qui aspirent à les intégrer. Nous restons déterminés à réaliser notre vision d’un monde où chaque personne talentueuse peut bénéficier de la meilleure formation en commerce, à savoir que les diplômés des écoles de commerce sont motivés pour relever certains de nos plus grands défis. »

Les programmes, produits et services proposés par le GMAC sont largement disponibles, et l’association prend toute une série de mesures supplémentaires pour garantir des opportunités à quiconque en exprime le souhait. L’engagement du GMAC à entretenir un vivier de talents inclusif remonte à quelques décennies. Il y a 30 ans, le GMAC a co-fondé The PhD Project, une organisation visant à faire office de moteur d’influence sur la diversité de la main-d’œuvre en altérant la représentation du corps professoral. Par ailleurs, depuis 20 ans, il soutient la fondation Forté, dont la mission consiste à encourager les femmes envers des parcours professionnels couronnés de succès grâce à l’accès à l’éducation en commerce et aux opportunités. Les dons à ces organisations et à d’autres organisations partenaires ont dépassé les 6 millions de dollars. Alors qu’elle est renouvelée pour sa troisième année, la bourse GMAT Talent and Opportunity Scholarship a été versée à plusieurs dizaines d’étudiants candidats en provenance de communautés sous-représentées en Europe, aux fins de promouvoir l’inclusivité des écoles de commerce. Lors de ses tournées, le GMAC organise des événements virtuels et sur site, spécifiquement dédiés aux candidats à la filière MBA dans la communauté des anciens combattants en partenariat avec Service to School, une organisation à but non lucratif spécialisée dans le conseil gratuit relatif aux protocoles d’admission aux études supérieures auprès des anciens combattants et des ex-militaires, ainsi que pour les ethnies Noires, Hispaniques et Amérindiennes, en partenariat avec Management Leadership for Tomorrow, une autre organisation à but non lucratif ciblée sur la création de leaders de la diversité et d’espaces de travail équitables. Dans son désir d’influencer positivement les communautés où il est établi, le GMAC a introduit un volet de service dans le cadre du programme de sa conférence annuelle, qui s’est tenue le mois dernier. Les services en question se destinent à tous les participants dans l’objectif d’apporter du soutien aux étudiants de la région de La Nouvelle-Orléans.

« En 2023, le GMAC a publié une déclaration de développement durable et l’un de nos objectifs est de contribuer à la croissance et à l’égalité des chances dans les communautés au service desquelles nous nous plaçons, tout en prenant soin de l’environnement qui nous entoure. Je suis impressionné par la façon dont le GMAC s’est efforcé de grandir, en redonnant à notre communauté d’écoles de commerce, et à notre société en général, au moyen d’efforts visant à construire un écosystème éducatif en commerce inclusif et qualitatif. » précise Themin Suwardy, vice-recteur adjoint de l’éducation professionnelle post-universitaire à la Singapore Management University et président du Conseil d’administration du GMAC.

Le GMAC souligne la sortie du Conseil de Yuan Ding, professeur titulaire de la chaire Cathay Capital en comptabilité à la CEIBS (China Europe International Business School) et le remercie pour son soutien continu à sa mission au cours des quatre dernières années.

À propos du GMAC

Le GMAC (Graduate Management Admission Council) est une association qui regroupe les principales écoles supérieures de commerce du monde entier. Le GMAC effectue des recherches de premier plan, organise des conférences sectorielles, fournit des outils de recrutement et des évaluations pour le secteur des études supérieures en gestion, ainsi que des ressources, des événements et des services qui aident à accompagner les candidats tout au long de leur parcours dans l’enseignement supérieur. Détenu et géré par le GMAC, l’examen Graduate Management Admission Test (GMAT ) est l’évaluation la plus couramment utilisée dans les écoles supérieures de commerce.

Chaque année, plus de 12 millions de futurs étudiants consultent les plateformes du GMAC, dont mba.com, GMAC Tours et BusinessBecause, pour se renseigner sur les programmes du MBA et de master de commerce, entrer en contact avec des écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens et obtenir des conseils sur la manière d’atteindre avec succès leurs objectifs d’études et de carrière dans le domaine du commerce. Le GMAC est une organisation mondiale dont les bureaux se trouvent en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez consulter www.gmac.com

Contact médias :

Teresa Hsu

Responsable en chef, relations média

Téléphone : 202-390-4180

thsu@gmac.com

GlobeNewswire Distribution ID 9179128