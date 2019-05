EWTN se prépare à lancer une agence de presse africaine

ROME, 10 mai 2019 /PRNewswire/ — (EWTN) – Le 10 mai, le réseau catholique mondial EWTN (EWTN Global Catholic Network) a annoncé qu’il lancera un service de presse pour le continent africain. ACI-Africa sera une agence de presse catholique basée à Nairobi (Kenya) qui publiera du contenu en anglais, français et portugais. Michael P. Warsaw, président-directeur général d’EWTN, a officiellement présenté le projet au cours d’un événement qui s’est déroulé dans les bureaux d’EWTN au Vatican. Les opérations de l’agence de presse démarreront le 15 août, pour la Fête de l’Assomption, date à laquelle Mère Angelica, fondatrice d’EWTN, l’avait lancé en 1981.

« Je suis heureux d’annoncer qu’EWTN lancera bientôt une agence de presse qui couvrira l’Église sur l’ensemble du continent africain », a déclaré Warsaw. « En Afrique, l’Église est dynamique et connaît une croissance exponentielle. J’espère que ce nouveau service proposé par EWTN aidera à accroître l’étendue de l’Église africaine et à faire en sorte que la voix de l’Église africaine soit entendue plus clairement dans le monde entier, avec du contenu partagé par les autres plateformes d’EWTN. »

L’Association pour l’information catholique en Afrique (Association for Catholic Information in Africa — ACI-Africa) sera dirigée par le Père Don Bosco Onyalla, un prêtre du diocèse de Rumbek, au Soudan du Sud. Ce journaliste a fondé et supervisé l’Agence de presse catholique pour l’Afrique (Catholic News Agency For Africa — CANAA), un projet issu de la Conférence épiscopale africaine depuis le mois de mai 2013. Le travail d’Onyalla inclut la production de sites Internet, de bulletins d’information et de mises à jour sur les médias sociaux pour les évêques, ainsi que le travail avec les directeurs de la communication épiscopale au niveau national et régional à travers l’Afrique. Il parle l’anglais, le français et le swahili, ainsi que les langues locales de Luhya et Dinka.

« J’ai hâte d’interagir avec d’autres journalistes catholiques sous l’égide d’EWTN, de promouvoir le récit de l’histoire de l’Afrique par les Africains et de relever les défis liés à la création d’une agence de presse dans le contexte vaste et multiculturel de l’Afrique », a déclaré Onyalla.

ACI-Africa fera partie d’ACI Group, qui a été acquis par EWTN en 2014 et comprend ACI Prensa, la plus grande organisation de presse catholique hispanophone au monde, dont le siège est situé à Lima (Pérou) ; ACI Digital, l’organisation de presse basée à Rio de Janeiro (Brésil), qui dessert le monde lusophone ; et ACI Stampa, l’organisation de presse italophone basée à Rome. ACI Group fait partie de la division EWTN News, Inc., qui comprend également la Catholic News Agency (CNA) de Denver, le service de presse en langue allemande, CNA Deutsch, et plusieurs autres organes de presse catholique.

« Nous avons été heureux d’accueillir les représentants du Vatican, des journalistes et d’éminents invités lors de notre événement, qui annonçait l’inauguration d’ACI-Africa », a dit Alejandro Bermudez, directeur exécutif d’ACI Group. « Cette agence de presse vise à couvrir toute l’Afrique, pour l’Afrique et pour le monde, et exprime le rôle croissant du catholicisme africain dans l’Église universelle. Cette étape est importante pour ACI Group ainsi que pour l’ensemble de la famille EWTN News. »

Le lancement d’ACI-Africa est le dernier développement des efforts d’EWTN pour continuer d’étendre sa présence sur le marché catholique de l’information numérique et multimédia à travers le monde. En 2013, le Réseau a lancé « EWTN News Nightly », une émission quotidienne de nouvelles de Washington, D.C. qui couvre les nouvelles et les événements mondiaux d’un point de vue catholique. En 2011, EWTN a acquis « The National Catholic Register » (le Registre catholique national), le principal journal catholique aux États-Unis. De plus, la radio et les services de médias numériques d’EWTN ont considérablement élargi leur contenu de presse au cours des dernières années.

Depuis 38 ans, le Réseau catholique mondial d’EWTN est le plus grand réseau médiatique religieux au monde. Les 11 chaînes mondiales de télévision d’EWTN sont diffusées en plusieurs langues, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et touchent plus de 300 millions de foyers dans plus de 145 pays et régions. Les plateformes d’EWTN comprennent également des services de radio, transmis via SIRIUS/XM, iHeart Radio et plus de 500 stations de radio AM et FM affiliées, nationales et internationales ; un service mondial de radio sur ondes courtes ; l’un des plus grands sites Web catholiques aux États-Unis ; des services d’actualités électroniques et sur papier, y compris Catholic News Agency, le journal « The National Catholic Register » et plusieurs services mondiaux de dépêches, ainsi que EWTN Publishing, sa division d’édition de livres.

