EXCEL e Petróleos Internacionales del Caribe anunciam parceria estratégica de EPC para a PIC Americas

HOUSTON, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A EXCEL (“EXCEL”™) Petróleos Internacionales del Caribe (“PIC”) e sua divisão operacional no México, Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México (“PICMEX”) anunciaram conjuntamente hoje uma Parceria Estratégica de Engenharia, Aquisição e Construção, mediante um “Contrato Exclusivo” com a PIC para engenharia, aquisição e construção das principais Instalações de Exportação da PIC em Houston, TX, juntamente com sistemas de armazenamento de GLM comprimido para vários combustíveis e principais posições de encaminhamento de gasodutos para os elementos de abastecimento necessários para suas Operações Marítimas e Terrestres. As operações serão vitais para os EUA, Américas e Estados Unidos Mexicanos, com soluções únicas PIC com suas outras parcerias principais.

A Parceria EPC Estratégica da PIC com a EXCEL representa um marco significativo de investimento na comercialização das instalações de exportação e terminais de recebimento, pois sinaliza o início dos estudos pré-FEED (Front End Engineering Design) específicos do projeto pela PIC, para a entrega de suas operações marítimas e terrestres que garantam embarques ininterruptos pela PIC e suas outras parcerias globais nas próximas décadas.

Esses estudos irão abranger o projeto dos terminais de produção e exportação, terminais de recebimento e plantas, juntamente com a Frota que será construída para transportar e entregar combustível nos mercados da PIC no México e em todas as Américas. Após a conclusão dos estudos pré-FEED e da Decisão Final de Investimento (FID) pela PIC e pela EXCEL, a PIC e os parceiros do consórcio irão conduzir o FEED para projeto final e construção de projetos no México que a PIC posicionou até agora com seus parceiros do consórcio.

“A EXCEL tem muito orgulho de ser parceiro de uma organização tão grande como a PIC e de ser o EPC escolhido para as instalações e oleodutos de última geração da PIC”, disse Jason Hardwick, Presidente da EXCEL Midstream Solutions.

“A EXCEL tem o prazer de fazer parte desta parceria para fornecer os melhores serviços de Engenharia, Aquisição e Construção”, disse Dave Roberts, Presidente e CEO da EXCEL USA.

“Esses projetos irão fornecer para o México e para outros países da América Central, do Sul e das Américas, combustíveis e energia a preços acessíveis, bem como reduções significativas de emissões de carbono, um componente principal para o alcance da sustentabilidade e do equilíbrio da a PIC e seu Parceiro. Estamos muito contentes em poder dar esse passo significativo juntamente com a EXCEL”, disse Michael Hood, CEO da PIC. “Com esta parceria operacional exclusiva, a PIC e a EXCEL irão acelerar a comercialização das Instalações de Exportação para ajudar com o atendimento das necessidades de fornecimento de combustível e eletricidade dos clientes da PIC no México, em todas as Américas e no exterior, e substituição dos combustíveis de maior emissão para dar continuidade à redução das emissões, para um futuro mais verde e brilhante. Além das milhares de novas oportunidades de emprego, esta operação de exportação irá destacar o Grande Estado do Texas ao longo da próxima década.”

A Petróleos Internacionales del Caribe (“PIC”) é uma empresa global com sede nos EUA. A empresa desenvolve e opera uma variedade de operações estratégicas relacionadas com as suas principais parcerias. A Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México (“PICMEX”) é uma afiliada da PIC e está localizada no México. Para mais informação, visite www.pic-sas.com .

A EXCEL é uma fornecedora de serviços completos de engenharia civil, estrutural, mecânica, fabricação, elétrica e de instrumentação, construção e manutenção, bem como serviços de recuperação de desastres. A EXCEL tem uma longa história de sucesso no gerenciamento e cumprimento dos cronogramas e orçamentos desafiadores de projetos de todos os tamanhos, e somos consistentemente reconhecidos por nosso histórico de segurança e qualidade exemplares dos trabalhos. Nossa experiência, amplitude dos projetos, dedicação à segurança e excelente cultura corporativa nos ajudam a atrair e reter equipes e supervisores mais qualificados disponíveis para atender às necessidades dos nossos clientes. Para mais informação, visite www.excelusa.com e www.excelmidstream.com .

