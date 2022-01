Expereo Nomeia Ben Elms para Diretor de Receita

Novo diretor fortalece a equipe de gestão executiva da empresa de rede global sediada em Amsterdã

AMSTERDÃ, Holanda, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Expereo, principal provedora mundial de serviços de Internet Global, Cloud Access Otimization, SASE e SD-WAN, anunciou hoje a nomeação de Ben Elms para Diretor de Receita. O objetivo geral de Elms é liderar a transformação das Vendas e entrada no mercado em todos os canais, e impulsionar a expansão e a adoção dos serviços da Expereo em todo o mundo.

Elms tem mais de 20 anos de experiência operacional e liderança na indústria de telecomunicações. Recentemente ele foi Diretor do Grupo (CEO) da Vodafone Global Enterprise, uma divisão do Vodafone Group Plc, uma operadora líder internacional de telefonia fixa e sem fio. Neste cargo ele foi responsável por liderar a equipe global de gerenciamento de relacionamentos com clientes multinacionais em todo o mundo. Durante seu mandato, a divisão teve uma performance superior à do mercado com forte desempenho de EBITDA, e proporcionou melhorias significativas na satisfação de clientes e funcionários, ao mesmo tempo em que impulsionou um programa de eficiências operacionais.

Com sua forte experiência de mercado, histórico de clientes e ampla experiência internacional, ele é adição significante para a empresa, que dá continuidade ao seu crescimento e desenvolvimento global.

Ao comentar a nomeação, Irwin Fouwels, CEO da Expereo, disse:

“Ben exibe todas as características de um grande líder, um verdadeiro membro de equipe com perspicácia comercial e experiência operacional super fortes, e que demonstra um foco incansável nas necessidades do cliente. Nos últimos anos as empresas têm se tornado ainda mais centradas na nuvem e na internet. A Expereo estabeleceu uma posição de liderança no mercado global de nuvem e rede definidas por software altamente atraente. Estou muito entusiasmado com a entrada de Ben para a nossa empresa para que possamos dar continuidade à nossa transformação de entrada no mercado global. Estou ansioso por uma grande parceria para levar a Expereo a um patamar ainda mais alto.”

Ao ingressar na Expereo, Elms disse:

“Sinto-me honrado com a minha nomeação como primeiro Diretor de Receita da Expereo para liderar a sua próxima fase de crescimento. A Expereo está em uma jornada emocionante e desenvolveu uma posição de liderança de mercado única. Meu foco imediato será atender nossos clientes, com a continuação do investimento e expansão da nossa posição no mercado e criação da nossa excelência operacional na entrada no mercado. Estou ansioso para falar e me reunir com funcionários, clientes e parceiros e trabalhar com o Irwin e a equipe para levar a empresa adiante em um mercado com grandes oportunidades.”

A nomeação de Elms ocorre após um período sustentado de aquisição e expansão da Expereo, que terá continuidade em 2022. Com a entrada de Elms para a equipe de gestão executiva, a empresa procurará consolidar ainda mais sua posição como líder no mercado – entregando redes globais simplificadas e encantando os clientes com a entrega contínua de serviços complementares de um fornecedor confiável.

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD- WAN, WAN, e serviços de Cloud Access Otimization. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet. Em fevereiro de 2021, a empresa internacional de capital de crescimento e aquisição Vitruvian Partners adquiriu a participação majoritária na Expereo, juntamente com a Apax Partners SAS, empresa líder europeia em patrimônio privado, e gestão de empresas.

