Globeleq collabore avec des partenaires pour agrandir la centrale d’Azito

ABIDJAN, Côte d’ivoire, 7 Mars, 2019 /PRNewswire/ — Globeleq, principal producteur d’énergie indépendant en Afrique, et IPS (West Africa), entreprise détenue par le Fonds Aga Khan pour le développement économique, ont annoncé que leur filiale, Azito Energie SA, a signé un accord de concession avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire. Cet accord permettra d’ajouter 250 MW de puissance électrique à la centrale thermique d’Azito déjà en activité dans la région d’Abidjan.

La centrale existante génère à l’heure actuelle 430 MW de puissance et joue un rôle primordial dans ce secteur. Cette extension de Phase IV, associée à la modernisation technique MXL2 (entreprise en 2019 et qui ajoutera 30 MW à la capacité de production de la centrale), amènera Azito à fournir environ 700 MW de puissance, soit environ 30 pour cent de la puissance installée en Côte d’Ivoire.

Le PDG de Globeleq, Paul Hanrahan, a commenté : « Notre entreprise a énormément d’expérience en termes de développement, de construction et d’exploitation de projets énergétiques en Afrique. Avec notre partenaire IPS (West Africa), nous sommes actifs dans le secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire depuis plus de 15 ans. La Phase IV d’Azito offre l’un des tarifs les plus faibles de toutes les centrales thermiques du pays et permet des synergies multiples au moyen d’une infrastructure existante ainsi que de l’expertise de son équipe opérationnelle actuelle. La centrale d’Azito deviendra l’un des parcs de centrales thermiques les plus fiables et efficaces de la région. »

Mahamadou Sylla, PDG de IPS (West Africa), a ajouté : « Cette nouvelle extension de la centrale d’Azito est l’aboutissement d’un partenariat durable et fructueux avec l’État ivoirien dans le secteur de l’énergie, qui a débuté à la fin des années 1990. IPS West Africa et ses partenaires ont depuis lors investi presque 1 milliard USD dans ce secteur. Nous remercions les autorités ivoiriennes pour leur confiance renouvelée aux actionnaires et nous félicitons l’équipe d’Azito pour son engagement et son professionnalisme qui ont aidé à bâtir cette relation de confiance. »

Monsieur Abdourahmane Cissé, Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables, a pour sa part indiqué : « La signature de cet avenant à la convention de concession entre Azito et le gouvernement de la Côte d’Ivoire est une étape importante de notre programme de production d’électricité. Cette décision s’inscrit dans la politique de maîtrise de l’énergie en ligne avec le plan actuellement mis en œuvre par le Président Alassane Ouattara. Cette étape est particulièrement cruciale pour répondre à la croissance de la demande en électricité estimée à environ 10%. Le gouvernement de la Côte d’Ivoire travaille également sur plusieurs autres projets, qui nous permettront d’atteindre l’objectif fixé par le Président Alassane Ouattara lui-même, qui est de réaliser 4000 MW en 2020. »

L’extension de Phase IV d’Azito devrait atteindre sa clôture financière en juin 2019, conformément à l’objectif souhaité par le Gouvernement.

À propos de Globeleq

Globeleq est un réalisateur, promoteur et gestionnaire principal de production d’électricité en Afrique. Son équipe expérimentée de professionnels a constitué un portefeuille varié de centrales électriques indépendantes, qui produisent environ 1300 MW de puissance dans 8 sites répartis sur 5 pays. Elle travaille aussi sur des projets énergétiques en développement, dont la puissance cumulée s’élève à environ 2000 MW. www.globeleq.com

À propos d’IPS (WA)

Industrial Promotion Services (West Africa) (IPS (WA)) est une institution du Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) centrée sur le développement des secteurs de l’industrie et des infrastructures afin de participer au développement économique des pays dans lesquels il opère.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/612609/GLobeleq_Logo.jpg