Globeleq conclut les arrangements financiers pour des installations renouvelables en Afrique du Sud

LONDRES, 30 mai 2019 /PRNewswire/ — Globeleq a finalisé l’acquisition en Afrique du Sud de quatre installations de production d’énergie renouvelable et de la société de gestion d’actifs d’une filiale de Brookfield Asset Management.

L’ajout de ces entités complète fortement les activités d’énergies renouvelables existantes de Globeleq en Afrique du Sud où la société détient, exploite et gère déjà 238 MW de projets éoliens et solaires. Les actifs solaires acquis incluent Aries (11 MW), Konkoonsies (11 MW) et Soutpan (31 MW) et le parc éolien de Klipheuwel (27 MW). L’acquisition de participations dans l’installation solaire de Boshof (66 MW) devrait être finalisée dans les prochaines semaines. Les projets ont initialement été mis en service en 2014 et sont liés à un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec Eskom.

Paul Hanrahan, PDG de Globeleq, a commenté : « L’ajout de ces installations renouvelables renforce la position de Globeleq en tant que leader du secteur de l’énergie en Afrique en élargissant notre empreinte sur les énergies renouvelables à travers le continent. Cette acquisition apportera une valeur significative à toutes les parties prenantes, y compris la communauté locale. »

L’opération débloquera des investissements supplémentaires dans ces actifs et favorisera le développement des compétences et le transfert des connaissances au sein de l’industrie locale. La transaction présente une forte synergie avec les actifs existants de Globeleq et offre la possibilité d’apporter d’autres améliorations opérationnelles et d’apporter des améliorations aux programmes de développement social et économique existants.

Standard Bank a agi en tant que seul preneur ferme et arrangeur mandaté de la facilité de dette d’acquisition. Rentia van Tonder, dirigeante : Énergie, CIB Standard Bank (Afrique du Sud) a ajouté : « La transaction est une autre étape dans la croissance d’un important fournisseur d’énergie durable en Afrique qui est soutenu par une grande banque africaine. Grâce à notre partenariat avec Globeleq, nous favorisons la croissance sur le continent en fournissant à la population sud-africaine des sources d’énergie accessibles et durables. »

Globeleq est l’un des principaux promoteurs, propriétaires et exploitants de la production d’électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe de professionnels expérimentés a construit un portefeuille diversifié d’installations énergétiques indépendantes, générant près de 1400 MW sur 12 sites répartis dans 5 pays, et 2000 MW supplémentaires de projets énergétiques en développement. www.globeleq.com

