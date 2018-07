Globeleq est sur le point d’acquérir les actifs renouvelables sud-africains de Brookfield

LONDRES, 18 Juillet 2018 /PRNewswire/ — Globeleq, un leader dans le secteur de l’énergie en Afrique, a conclu un contrat définitif avec une filiale de Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) (TSX:BAM.A) (Euronext:BAMA) (Brookfield) aux termes duquel Globeleq reprend les intérêts de Brookfields dans son portefeuille sud-africain des énergies renouvelables. Le contrat est sujet à diverses conditions de conclusion et, une fois réalisée, la transaction sera complète et donnera à Globeleq une majorité des actions dans six projets d’énergie renouvelable pour un total de 178 MW ainsi que la propriété de la société de gestion d’actifs sud-africaine de Brookfield.

Globeleq est un investisseur stratégique à long terme en Afrique. L’ajout des actifs de Brookfield complète pleinement ses centrales électriques existantes en Afrique du Sud, pays où elle détient, opère et gère des projets d’énergie solaire et éolienne à hauteur de 238 MW, mettant Globeleq en position de poursuivre l’extension de son portefeuille d’énergie renouvelable dans tout le continent.

Paul Hanrahan, PDG de Globeleq, a déclaré : « Notre équipe travaille dur pour compléter cette transaction très stimulante. L’expertise de notre équipe sud-africaine sera en mesure de renforcer ces acquis en stimulant des améliorations opérationnelles et en améliorant les programmes de développement social et économique. »

Les actifs incluent cinq actifs dans le solaire : Aries (11 MW), Boshoff (66 MW) ; Konkoonsies (11 MW) ; Soutpan (31 MW) et Witkop (33 MW) et le parc éolien de Klipheuwel (27 MW). Les six projets faisaient partie des tranches 1 et 2 du programme du Gouvernement sud-africain dans les énergies renouvelables et ont atteint les opérations commerciales en 2014. Toutes les centrales ont un contrat d’achat d’énergie de 20 ans avec Eskom

À propos de Globeleq

Globeleq est un développeur, propriétaire et opérateur de premier plan dans la production d’électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe éprouvée de professionnels a développé un portefeuille diversifié de centrales électriques indépendantes produisant près de 1 300 MW sur 8 sites dans 5 pays différents, auxquels s’ajoutent 2 000 MW de projets dans le domaine énergétique en cours de développement. www.globeleq.com

