Globeleq réalise le bouclage financier du premier projet solaire de FEI à une échelle d’utilitaire au Kenya

NAIROBI, Kenya, 3 juin 2019 /PRNewswire/ — Globeleq, un des leaders du secteur énergétique en Afrique, a réalisé le bouclage financier du projet solaire photovoltaïque (PV) de Malindi au Kenya, portant sur 40 MW CA en courant alternatif (52 MWp ou watts-crêtes) et Globeleq est en train de commencer la construction de la centrale.

Ce projet de 69 millions de dollars USD est situé à Langobaya dans le district de Malindi du comté de Kilifi, à 120 km au nord-est de Mombasa. Ceci représente pour le Kenya le début de la construction de l’une des premières centrales électriques solaires à l’échelle d’utilitaire et appartenant à un fournisseur d’électricité indépendant (FEI). L’électricité sera vendue sur la base d’un accord de 20 années avec Kenya Power qui est la société nationale de distribution.

Globeleq a travaillé aux côtés d’Africa Energy Development Corporation (AEDC) à l’origine de ce projet et qui en conservera 10 % de propriété, ainsi que de son partenaire IDEA Power afin d’apporter des fonds propres et l’expérience de la gestion du développement et de construction de projet pour la concrétisation de celui-ci. CDC, institution financière de développement basée au Royaume-Uni en tant que principale arrangeuse désignée, a obtenu 52 millions de dollars USD en financement de dette, dont 20 millions USD provenant de la DEG, institution financière allemande de développement.

Paul Hanrahan, PDG de Globeleq, a fait observer : « Le climat favorable aux investissements associé à un fort support de la collectivité locale établit le contexte pour ce projet important ainsi que pour des financements futurs au Kenya. Nous sommes extrêmement heureux de faire cet investissement dans le secteur énergétique au Kenya. »

Zohrab Mawani, directeur d’AEDC, a ajouté : « AEDC est enthousiaste de voir que le projet de Malindi a atteint cette étape significative. Dans notre travail avec nos partenaires, nous sommes enchantés de contribuer au développement économique durable du Kenya et nous avons hâte de poursuivre notre croissance en Afrique subsaharienne. »

Sterling and Wilson Solar, société d’ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction a entrepris les travaux de génie civil et de construction des installations électriques. Les droits d’occupation, les permis environnementaux et locaux ont été obtenus, et l’équipe du projet effectue de façon régulière des consultations auprès des communautés. La construction demandera environ douze mois et l’exploitation commerciale devrait commencer vers mi-2020.

Il est prévu que la construction nécessitera environ 250 employés, dont de nombreux seront recrutés à partir de la collectivité locale. Globeleq supervisera la construction et les opérations de la centrale électrique.

À propos de Globeleq

Globeleq est un développeur, maître d’ouvrage et exploitant de tout premier plan dans la production d’électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe chevronnée de professionnels a mis en place un portefeuille diversifié de centrales électriques indépendantes. La Société possède et exploite près de 1 400 MW dans 12 endroits sur 5 pays, et des projets supplémentaires portant sur 2 000 MW sont en cours de développement.

