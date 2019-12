Gowan Company annonce l’acquisition auprès de Bayer AG de deux nouvelles substances actives : la fénamidone et la pencycuron

HARPENDEN, Angleterre, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ — Gowan Crop Protection Limited, une filiale de Gowan Company, LLC, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Bayer AG visant à acquérir les droits d’exploitation de deux substances actives, la fénamidone et la pencycuron. Cette acquisition inclut les enregistrements produits et les marques comme Consento™, Reason™, Monceren™ et Prestige™, mais également la propriété intellectuelle et les étiquettes associées aux deux fongicides. Les transactions ont été clôturées le 1er décembre. Cependant, Bayer et Gowan collaboreront au cours des prochains mois pour garantir un transfert ordonné et maintenir un service client de qualité dans toutes les régions. Les conditions financières des accords n’ont pas été divulguées.

La pencycuron est un produit de traitement de feuilles et de semences destiné à lutter contre les maladies provoquées par le Rhizoctania solani dans diverses cultures, notamment celles du coton, du riz, des pommes de terre, du gazon et des légumes. Il est largement présent au Japon, au Brésil, en Inde et en Russie, entre autres pays.

La fénamidone est un produit qui permet de lutter contre les maladies provoquées par la moisissure des eaux ou les champignons de la famille des oomycètes, notamment les mildious des raisins, des légumes, des pommes de terre et des plantes ornementales. Commercialisée aux États-Unis, au Mexique, en Inde, en Russie et au Brésil, la fénamidone est une substance essentielle pour de nombreux producteurs du monde entier.

L’une des pierres angulaires de la philosophie Muddy Boots (bottes embouées) de Gowan est d’aider les producteurs à lutter contre les organismes nuisibles et les maladies. Gowan estime que cette acquisition élargira son offre de produits principale et permettra à la société de mieux répondre aux besoins des producteurs.

À propos de Gowan Company : Basée à Yuma, dans l’État de l’Arizona, aux États-Unis, Gowan Company est une entreprise familiale qui développe, enregistre et commercialise des produits phytosanitaires, des semences et des engrais. Gowan défend les technologies au service de l’agriculture et de l’horticulture en développant des produits innovants, en sensibilisant le public et en garantissant la qualité des produits.