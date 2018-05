Hanergy lance une campagne RSE afin d’apporter un éclairage solaire accessible en Afrique

« Humbrella », le film fin à énergie solaire de la société, contribuera à développer l’accès à une électricité propre et gratuite

BEIJING, 30 avril 2018 /PRNewswire/ — Hanergy, une entreprise multinationale pionnière dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé ce jour le lancement de son projet « Lighting Africa », dans le cadre duquel l’entreprise fera don à l’Afrique de son premier lot de parasols Humbrella à énergie solaire, non raccordés au réseau électrique, d’une valeur d’un million de RMB (160 000 $US), par l’intermédiaire du réseau d’ONG chinoises pour les échanges internationaux.

La cérémonie de lancement de la campagne RSE Humbrella 2018 de Hanergy a réuni des ambassadeurs de vingt-deux nations africaines ainsi que des représentants de huit ONG, dix entreprises multinationales et des intervenants issus de différents milieux.

Humbrella est la dernière-née dans la gamme croissante de solutions énergétiques mobiles de l’entreprise. En associant les panneaux solaires à film fin, dont le rendement de conversion est le plus élevé au monde, à un parasol, Humbrella offre quatre fonctions distinctes : alimentation électrique autonome, stockage d’électricité, éclairage nocturne et borne de charge. Le diamètre du parasol Humbrella est de 2,7 mètres et il ne pèse que 8,8 kilogrammes, grâce aux panneaux solaires à film fin étonnamment légers et souples de Hanergy.

Actuellement, en Afrique, la population ayant accès à une alimentation stable en énergie ne représente que 37 % et les coupures d’électricité fréquentes réduisent les temps d’étude des enfants, avec un impact sérieux sur leur scolarité. Le parasol Humbrella est une solution pratique à ce problème, car il convertit l’ensoleillement en énergie et peut emmagasiner l’équivalent de 40 000 mAh d’électricité, ce qui représente 10 heures de temps de lecture dans de bonnes conditions pour les enfants ou la charge de plus de 10 smartphones de 3000 mAh. En plus de ses fonctions d’éclairage, le parasol Humbrella est équipé de 4 ports USB prévus pour le branchement de lampes, de petits ventilateurs ou de répulsifs contre les insectes.

Lors d’un discours prononcé lors du lancement de l’événement, M. Li Hejun, PDG de Hanergy, a déclaré : « Nous sommes honorés de pouvoir contribuer, grâce à notre énergie mobile et nos films solaires fins, au bien-être public en Afrique. Nous espérons que les parasols Humbrella éclaireront les vies de nombreux Africains et ouvriront de nouvelles possibilités de développement dans le futur en Afrique. »

« Je voudrais saisir cette occasion pour inviter Hanergy Group à envisager la possibilité d’investir dans le secteur énergétique au Sénégal, en profitant des nombreux débouchés et perspectives que le gouvernement de mon pays offre aux investisseurs étrangers », a dit M. Mamadou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Chine.

Même si dans l’imaginaire collectif l’environnement naturel de l’Afrique est propre et beau, le fait est que la pollution de l’air y est très importante, le plus souvent à cause d’une utilisation massive de groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Ces groupes électrogènes émettent des gaz toxiques et dangereux et provoquent des maladies cardiaques et respiratoires ; ils sont également à l’origine de pluies acides, qui affectent la production alimentaire et la biodiversité. Le parasol Humbrella utilise la technologie de production d’énergie solaire à film fin pour convertir directement l’énergie solaire en électricité ; il est donc à même de remplacer les groupes électrogènes diesel en vue d’une énergie « zéro émission ».

L’événement de lancement du projet Humbrella à Beijing a également présenté l’initiative communautaire de Hanergy, la fondation « Lighting Africa Foundation ». Ouverte à des participants de tous les pays, la fondation donnera un dollar américain pour chaque achat d’un parasol Humbrella envoyé en Afrique ; cette somme sera investie dans des activités à long terme de réduction de la pauvreté et de bien-être public, contribuant ainsi doublement à l’intérêt public des communautés locales en Afrique.

« En tant que plus grande ONG chinoise, nous invitons encore plus d’entreprises comme Hanergy à contribuer au bien-être des populations en Afrique. Hanergy offre une excellente solution en matière d’énergie mobile en Afrique et constitue un bon exemple de responsabilité sociale organisationnelle. Nous espérons qu’un plus grand nombre d’organisations et d’entreprises rejoindront le projet pour participer à la création d’un monde meilleur », a déclaré Liu Kaiyang, secrétaire général adjoint du China NGO Network for International Exchanges (réseau d’ONG chinoises pour les échanges internationaux).

Hanergy, l’entreprise spécialisée en énergies renouvelables la plus importante au monde, propose une large gamme de solutions en matière d’énergie renouvelable, grâce à l’hydroélectricité, l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Depuis 2009, Hanergy met l’accent sur la recherche et le développement en énergie solaire sur film fin et lance une gamme de produits qui comprend des tuiles solaires, une réserve de puissance solaire pliable en papier, un sac à dos solaire, un système photovoltaïque intégré au bâtiment, des routes solaires et bien d’autres encore. Avec un effectif mondial de plus de 16 000 employés et plus de 2500 brevets, Hanergy a pour objectif de fournir au monde des solutions énergétiques renouvelables, en vue d’une vie meilleure et d’un monde durable.

